Danes Karierni sejem - še do 18. ure

19.4.2018 | 13:05

Podjetja predstavljajo možnosti za zaposlitev in spoznavajo kandidate. Med njimi je bila danes tudi Pošta Slovenije (na fotografiji), ki tudi išče kadre na trgu dela. (Foto: B. D. G.)

Novo mesto - Več kot 20 podjetij se danes od 10. pa vse do 18. ure predstavlja na prvem Kariernem sejmu v Novem mestu. V prostore novomeške univerze (na Loki, za kulturnim centrom) so privabili številne iskalce zaposlitev iz območja uradov za delo na Dolenjskem, Beli krajini, Kočevskem in Posavju.

Sejem, s katerim želijo največji zaposlovalci v regiji pritegniti kandidate za zaposlitev iz domače in drugih slovenskih regij, organizira zaposlitveni portal MojeDelo.com v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine.

Priložnosti za zaposlitev predstavljajo in nove zaposlene iščejo uspešna podjetja iz širše regije, med njimi: Krka, Revoz, Adria Mobil, Akrapovič, Hyb, TPV, Livar, Dana, Mercator, IHS, Pošta Slovenije in drugi.

Ob začetku sejma so pripravili tudi okroglo mizo, na kateri so o trgu dela v regiji spregovorili (z leve): Tomaž Gorjup (MojeDelo), Matej Černelč (Krka), Tatjana Muhič (OS Zavoda za zaposlovanje) in Tomaž Kordiš (GZDBK). (Foto: B. D. G.)

»Gospodarska rast v zadnjih dveh letih je omogočila bistveno povečanje števila zaposlenih, a hkrati nakazala na pomanjkanje ustreznih kadrov,« spomni Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Verjame, da bo karierni sejem ponudil priložnost številnim, ki iščejo službo, in tistim, ki si želijo drugo zaposlitev, obenem pa bo omogočil podjetjem, da se predstavijo in ponudijo možnost iskalcem zaposlitve. »Dolenjska in Bela krajina je regija izjemnih priložnosti in želimo si, da to spoznajo tudi iskalci zaposlitve,« je pojasnil pred sejmom.

Da je karierni sejem prišel v regijo, ki s svojimi podjetji postaja izredno zanimiva tudi za kadre iz sosednjih regij, med drugim tudi za osrednjeslovensko,« meni tudi Tomaž Gorjup, poslovni direktor portala MojeDelo, ki je doslej organiziral že več kot 15 podobnih regijskih sejmov.

Medtem ko so dopoldne sejem obiskali predvsem mladi iskalci zaposlitve in brezposelne osebe, organizatorji računajo, da se bodo popoldne pri stojnicah podjetij oglasili tudi tisti, ki so že zaposleni in so dovolj ambiciozni, da bi zamenjali delodajalca.

Besedilo in foto: B. Dušič Gornik

