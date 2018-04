FOTO: Eksplozija na Čatežu

19.4.2018 | 13:40

Foto: PGE Krško

Foto: PGE Krško

Čatež ob Savi - Danes ob 7. uri zjutraj je na Rimski cesti na Čatežu ob Savi močno počilo, saj je eksplodirala plinska jeklenka v stanovanjskem objektu. V dogodku so posredovali gasilci PGE Krško, PGD Cerina in Brežice, ki so najprej zavarovali kraj dogodka. Eno jeklenko so odklopili, tri pa odstranili iz objekta, na svoji spletni strani poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Gasilci so hišo pregledali s termovizijsko kamero in prezračili prostore. V eksploziji se je poškodovala ena oseba. Reševalci NMP Brežice so jo na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Uprava za zaščito in reševanje še sporoča, da objekt zaradi poškodb ni več primeren za bivanje.

J. A.