Trčila, enega odpeljali v bolnišnico

19.4.2018 | 19:40

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

17. aprila ob 17.24 sta se na Gubčevi cesti v Trebnjem zaleteli osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, na udeleženih vozilih odklopili akumulatorja, usmerjali promet, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli eno osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

L. M.