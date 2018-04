Petanka - igra, ki je podobna balinanju

20.4.2018 | 08:00

Petanka je enostavna igra, primerna za vse generacije.

Cilj je približati se balinčku.

Del petankarske sekcije Športno rekreativnega društva Čatež. Desno predsednik sekcije Dare Erdeljc.

Trebnje - Pri enem od trebanjskih nakupovalnih centrov je dva dni potekala predstavitev petanke, moštvene športne igre s kroglami, ki je podobna balinanju. »Pravila so nekoliko drugačna in malo manj zapletena kot pri balinanju. Bistvo je, da stojiš v krogu in da ne dvigneš noge. Balinček vržemo od šest do deset metrov stran, s kovinskimi kroglami pa se mu nato skušamo čim bolj približati. Krogle se lahko tudi zbijajo,« igro na kratko razloži Dare Erdeljc, predsednik petankarske sekcije Športno rekreativnega društva Čatež.

Petanka je ena najbolj razširjenih in enostavnih iger na svetu, ki se lahko igra praktično povsod. Dimenzija igrišča je najmanj 3 x 12 metra. Je fizično nezahtevna, zato je priporočljiva za vse ljudi. »Medgeneracijsko je zelo povezovalna igra,« pravi Erdeljc.

Njeni začetki segajo v leto 1907. Izmislil si jo je neki Francoz iz Provanse, ki je bil večletni prvak v balinanju, a na stara leta zaradi hudega artritisa ni mogel več teči. Ker je pogrešal balinanje, je zarisal petankarski krog, znotraj katerega je moral posamezni igralec metati. Nova igra se je nato hitro prijela, francoski migranti pa so jo kmalu ponesli v svet.

Leta 1999 je bila ustanovljena tudi Zveza društev petanke Slovenije, in od leta 2000 tudi v Sloveniji potekajo državna prvenstva v vseh kategorijah. Pred dvema letoma so se v zvezo vključili tudi na Četežu. »Smo edino registrirano društvo na Dolenjskem,« se pohvali Erdeljc, ki je pravzaprav zaslužen, da se je petanka razširila tudi na Čatežu, kamor se je preselil iz Ljubljane.

V njihovi sekciji je okoli 30 članov, registriranih pa jih je 22, od tega je devet predstavnic nežnejšega spola, kar je največ med registriranimi društvi po Sloveniji. Tekmujejo za naslov državnega klubskega prvaka in tudi v posamični konkurenci. Petanko rekreativno igrajo tudi po številnih drugih društvih na Dolenjskem. Na Čatežu se na vaškem trgu zberejo vsak četrtek po 17. uri in vsako nedeljo po 16. uri.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija