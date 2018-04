Opredeliti družinsko kmetijo

20.4.2018 | 15:00

Na okrogli mizi o družinskih kmetijah (z leve):Tone Hrovat, direktor šolskega centra Grm, Boris Orešek, sadjar iz Posavja, Matej Štepec iz kmetijskega ministrstva in Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije. (Foto: B. D. G.)

Sevno, Novo mesto - Kakšna je vloga družinske kmetije, kako je opredeljena v Sloveniji in kaj nedorečenost pri tem pomeni za kmetije, so predstavili sredi tega tedna na okrogli mizi, ki jo je pripravil Sindikat kmetov Slovenije.

Po njihovem mnenju je družinska kmetija temelj ekonomskega in socialnega razvoja slovenskega podeželja, zato jo je treba postaviti na pravo mesto. Da bi to lahko storili, so v sodelovanju s kmetijskim ministrstvom ter Kmetijsko-gozdarsko zbornico prijavili projekt na to temo, ki ga sofinancira Program razvoja podeželja.

Na kmetijski šoli v Sevnem pri Novem mestu so pripravili že peto okroglo mizo na to temo, čakata pa jih še dve. Gosti na pogovoru v Sevnem so bili: Tone Hrovat, direktor šolskega centra Grm, Boris Orešek, sadjar iz Posavja, Matej Štepec iz kmetijskega ministrstva in Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije.

Pogovora so se udeležili nekateri kmetje, člani sindikata, in dijaki oz. študentje centra Grm. Na osnovi zaključkov vseh okroglih miz bodo oblikovali stališče, mnenje o stanju in predloge za rešitev, to potem uskladili še z drugimi pomembnimi akterji, ki pokrivajo to področje, ter nekje do sejma Agra (avgusta), oblikovali predlog, ki bi pravno uredil status družinskih kmetij. Te zdaj niso jasno opredeljene, zato jih zakonodaja na vsakem področju obravnava drugače, kar povzroča zaplete in zmedo.

B. Dušič Gornik