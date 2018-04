Dvakrat gasili ob jezeru

20.4.2018 | 07:00

Ilustrativna slika (Foto: arhiv)

Sinoči ob 19.37 uri je ob jezeru v Kočevju zagorela suha trava. Posredovali so gasilci PGD Kočevje in PGD Šalka vas. Pogasili so požar na površini okoli tristo kvadratnih metrov.

Zgodba se je ponovila ob 20.42, ko je ob jezeru spet na večih mestih gorela suha trava. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar na skupni površini okoli tisoč kvadratnih metrov.

Odpirali avto

Ob 9.05 so na Cesti prvih borcev v Brestanici, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli osebni avtomobil.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE, TP ZBURE, TP MALE POLJANE, TP VEL. POLJANE, TP BREZNIK 2002, TP KLENOVIK, TP ZAGRADŠKA GORA, TP ZAGRAD, TP VODOVODNO ČRPALIŠČE ZAGRAD, TP GABERNIK in TP GORIŠKA GORA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI ČRNOMLJU, TP ČUDNO SELO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSKORŠNICA;

- od 10.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VESELICA;

- od 13.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področu nadzorništva Krško okolica med 8. in 12. uro na območju TP Reštanj 2 izvod hiša pod TP proti Senovem; na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli med 9. in 14. uro na območju TP Bračna vas izvod vikend ribniki ter na področju nadzorništva Brežice med 9. in 12. uro na območju TP Sveti Jedrt izvod Beuc.

M. K.