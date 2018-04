Prebivalci so zagotovilo za oživitev mestnega jedra

20.4.2018

V Črnomlju so na okrogli mizi govorili o urejanju mestnega jedra. (Foto: M.B.-J.)

Črnomelj - Ob svetovnem dnevu Zemlje, ki ga praznujemo 22. aprila, so v Črnomlju pripravili okroglo mizo o urejanju starega črnomaljskega mestnega jedra, ki so ji dali naslov Mestno jedro Črnomlja do leta 2025. V pogovoru, ki ga je povezovala Verica Marušič, so sodelovali črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, predsednik krajevne skupnosti Črnomelj Jaka Birkelbach, Aleksander Ostan iz Ateljeja Ostan Pavlin, Marija Ana Kranjc z novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Danijela Kure Kastelc iz podjetja Sapo, ki tudi živi v črnomaljskem mestnem jedru, in Marija Prašin Kolbezen, arhitektka z občinske uprave.

Na okrogli mizi naj bi podelili tudi ekološko grajo kopino lastnici Skubcove hiše Marti Ani Triplat, ki pa na podelitev ni prišla. Pač pa sta zgolj na okroglo mizo prišli njeni hčerki, ki sta povedali, da mora mama do konca aprila hišo, ki je bila 40 let nacionalizirana, vanjo pa ni nihče vlagal, porušiti, saj ogroža okolico. Hčerki je zanimalo predvsem, kakšne načrte imajo s tistim prostorom v ajdovem zrnu na občinski upravi. Županja je povedala, da se lahko, ko bo rušenje končano, oglasijo na občini, pa se bodo dogovorili, kako naprej.

Sicer pa se Črnomelj v mestnem jedru srečuje z enakimi problemi kot številna druga mesta. Številne hiše so ostale prazne in propadajo. Res pa je, da so vse razprave in ideje o tem, kako bi ga oživili, brezpredmetne, če v njem ne bodo živeli ljudje. Prav ti so zagotovilo za oživljanje mestnega jedra. Seveda pa bi morali tudi pri obnovi hiš slediti sodobnim trendom, ne zgolj tradiciji. Da ne bo prihajalo do težav, kakršne imajo z vlago in ogrevanjem v povsem prenovljeni hiši, v kateri domuje Mestna muzejska zbirka Črnomlja, in to zato, ker so morali vgraditi okna, kakršna so bila v 19. stoletju. Sicer se bo lahko zgodilo, da bo v mestni veduti še več škrbin, kakršna je zazijala po rušitvi Kobetičevega gradu pred nekaj desetletji in kakršna bo čez nekaj dni v ajdovem zrnu, ko ne bo več Skubcove hiše. Črnomaljce pa skrbi tudi usoda nekdaj eminentne Korenove hiše ter Stoničevega gradu.

Čeprav je bilo v razpravi večkrat slišati, da je pri urejanju mestnega jedra največji problem denar, pa je eden od razpravljavcev dejal, da bi bilo marsikdaj za to, da bi se v mestnem jedru uredile stvari za prebivalce in uporabnike poslovnih prostorov, dovolj le nekoliko več dobre volje na občinski upravi. Kot primer je omenil režim parkiranja in plačevanja parkirnine.

