Treves podvojil kapacitete

20.4.2018 | 09:50

Direktor Trevesa Andrej Baškovič (Foto: B. B.)

Bič - Podjetje Treves z Biča, ki je specializirano za proizvodnjo izdelkov za zvočno in toplotno izolacijo avtomobilov, je lani uspešno zaključilo veliko naložbo, s katero so podvojili proizvodne kapacitete.

Treves je del istoimenske mednarodne skupine s sedežem v Franciji, proizvodnjo na Biču pa so zagnali leta 2005. Vrsto let je bil njihov edini odjemalec novomeški Revoz, od sredine lanskega leta pa je njihov kupec tudi Magna iz avstrijskega Graza. »Magni dobavljamo izdelke za dva modela blagovne znamke Jaguar, in sicer za e-pace, ki je že v serijski proizvodnji, in i-pace, prvo Jaguarjevo električno vozilo, ki ga bodo serijsko začeli izdelovati prihodnji mesec,« pojasnjuje direktor Trevesa Andrej Baškovič.

Da bi zadostili potrebam novega kupca, so morali na Biču močno povečati svoje proizvodne zmogljivosti. »Podvojili smo kapaciteto in površino podjetja, podvojili smo število delavcev, do konca leta bomo podvojili prodajo in predvidoma tudi dobiček,« napoveduje direktor podjetja, ki je lani ustvarilo 12 milijonov evrov prodaje. Letos se bo ta številka povzpela na 22 milijonov evrov, dobiček pred obdavčitvijo pa naj bi presegel dva milijona evrov. Do leta 2020 bi radi prodajo dvignili na 30 milijonov evrov, priložnost za rast pa Baškovič vidi predvsem v novih projektih z obstoječimi kupci.

KRATEK ROK ZA NALOŽBO

Od lani dobavljajo tudi Magni za dva modela Jaguarja. (Foto: B. B.)

Za širitev proizvodnje na Biču so v Trevesu porabili sedem milijonov evrov, od odločitve za projekt do vzpostavitve nove proizvodnje linije pa so imeli na voljo le malo več kot leto in pol. »V tem času se je bilo treba dogovoriti z lastnikom prostorov (Treves objekt, v katerem deluje, najema od družbe Eurotek, op. a.), da bo šel v gradnjo prizidka in nam ga potem oddal, spremeniti je bilo treba občinske prostorske akte, izvesti odkupe zemljišč, pridobiti gradbeno dokumentacijo, zgraditi objekt, postaviti stroje in izobraziti zaposlene. Datum validacije s strani bodočega kupca je bil določen vnaprej, celotna operacija pa je bila zaključena štiri dni pred rokom. Brez pomoči Euroteka in predvsem občine Trebnje, ki nam je šla zelo na roke, nam ne bi uspelo,« poudarja Baškovič.

Treves je investicijo financiral s pomočjo bank. »Banke so zaupale našim projekcijam in nam stale ob strani, čeprav je šlo za res visoke zneske, poiskati ustrezno zavarovanje za posojila pa je bil kar izziv. Treves namreč ni niti lastnik objekta niti orodij. Ta sicer sami razvijemo in kupimo, a jih takoj prodamo kupcu končnih izdelkov. Stroje pa najemamo prek lizinga, tako da smo posojila na koncu zavarovali zgolj z odprtimi terjatvami,« pojasnjuje Baškovič.

KONKURENCA NA TRGU DELA

Na račun novega projekta je Treves od lanskega septembra do danes zaposlil kakih 70 novih sodelavcev, tako da jih je zdaj v podjetju že več kot 150. Poiskati tolikšno število novih delavcev je bil vsaj tako velik izziv kot gradnja dodatnih proizvodnih kapacitet. »Ko je konjunktura, je konjunktura za vse. Konkurenca na trgu dela je velika in delavce iščejo tudi drugi veliki in ugledni delodajalci, zato se že približno dve leti sistematično ukvarjamo s prepoznavnostjo podjetja. Udeležujemo se kadrovskih sejmov in se nasploh trudimo, da naši zaposleni niso nezadovoljni. Mislim, da nam kar dobro uspeva, saj kdor pride k nam in spozna podjetje, običajno tudi ostane. Nikoli nam ne pride na misel, da bi delavca ogoljufali. Nadure, sobotno delo in stimulacije so vedno izplačani. Vsak mesec imamo tudi sestanke z zaposlenimi, na katerih predstavimo trenutne razmere in pričakovanja v naslednjih mesecih. Če nam gre dobro, se to pozna vsem, če nam gre slabo, pa predstavimo potrebne ukrepe. Odpuščanje, do katerega včasih mora priti, je vedno zadnja možnost, saj smo razvili kar nekaj inovativnih načinov, s katerimi se lahko upremo velikim vzponom in padcem na trgu, če ti seveda ne trajajo predolgo,« pripoveduje Baškovič.

VEČOPRAVILNI DELAVCI

Vzponov in padcev v 13 letih delovanja Trevesa na Biču ni manjkalo. Začeli so s približno 50 delavci, v času najhujše gospodarske krize, leta 2013, ko je močno padla tudi proizvodnja v Revozu, pa jih je bilo v podjetju vsega 35. Danes jih je, kot rečeno, več kot 150 in kadrovsko so skoraj zapolnjeni, iščejo le še nekaj sodelavcev na področju vzdrževanja. Večina delavcev je zaposlenih za nedoločen čas, novinci sprva za poskusno obdobje, od lani pa nič več ne zaposlujejo prek agencij. »Čeprav so bili agencijski delavci obravnavani enako kot zaposleni, smo ugotovili, da bi bili raje zaposleni neposredno pri nas, zato z agencijami zdaj sodelujemo na drugačen način. Pomagajo nam pri iskanju kadra in izobraževanjih, delavce pa zaposlimo mi,« pravi Baškovič.

Večina zaposlenih prihaja iz lokalnega okolja, trebanjske in sosednjih občin, v sami proizvodnji pa so si morali pomagati tudi s tujci. Sicer pa je, čeprav je Treves predvsem proizvodno podjetje – za razvoj in trženje izdelkov skrbijo na sedežu skupine –, neposrednih operaterjev le malo več kot polovica zaposlenih. »Proizvodnja je precej avtomatizirana in robotizirana, kar pomeni, da potrebujemo precej vzdrževalcev in drugih podpornih služb. Nadalje moramo zelo natančno skrbeti za logistiko in načrtovanje proizvodnje, saj delamo z zelo majhnimi zalogami, velik poudarek pa namenjamo tudi skrbi za kakovost. Sicer pa nam je v proizvodnji pomembno, da so ljudje usposobljeni za čim več delovnih mest. Delavec zaradi varovanja zdravja nikoli ni več kot dva zaporedna dneva na istem delovnem mestu. To sprva marsikomu ni bilo všeč, saj so se morali ves čas učiti novih veščin, a zdaj razumejo, za kaj gre, pa tudi stimulirani so za to. Razpon sposobnosti za delo na različnih proizvodnih mestih je v resnici najpomembnejši kriterij pri oceni delovne uspešnosti posameznega delavca, variabilni del plače pa je pri nas precej pomemben,« še poudarja Baškovič.

Članek je bil 14. 4. 2018 objavljen v Dolenjskem listu.

Boris Blaić