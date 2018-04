Rast prodaje metliške Kolpe se nadaljuje

20.4.2018 | 20:00

Foto: spletna stran podjetja - Kolpa.si

Metlika - Metliška Kolpa, eden vodilnih proizvajalcev kopalniške opreme v srednji in jugovzhodni Evropi, je lani ustvarila 46,5 milijona evrov prodaje in pri tem glede na predlani dosegla 10-odstotno rast. Skupina Kolpa je ustvarila 52,7 milijona evrov prihodka in s tem primerljivi predlanski izid presegla za 13 odstotkov. Kolpina prodaja raste tudi letos, je poročala STA.

V Kolpi so navedli, da so v matični družbi s čistim lanskim dobičkom 0,9 milijona evrov za predlanskim zaostali za četrtino, medtem ko je bil dobiček na ravni skupine 2,2 milijona evrov enak predlanskemu. Glede poslovanja v prvem četrtletju tekočega leta pa so dodali, da so rast prodaje zabeležili na vseh svojih trgih. V primerjavi z lani so prodajo okrepili za desetino in s tem načrte presegli za pet odstotkov. Čeprav se podobno kot lani soočajo s pritiski na prodajne cene in z dvigom cen surovin, so optimistični tudi glede preostanka leta. Največjo rast prodaje so po poročanju STA lani zabeležili na ruskem trgu.

V prvem letošnjem četrtletju za naložbe skupaj odšteli milijon evrov in v matični Kolpi zaposlili nekaj več kot 20 delavcev. Zdaj zaposlujejo nekaj več kot 430 ljudi, kar pomeni, da so s številom zaposlenih v matični družbi presegli predkrizno raven. Skupina Kolpa pa je lani zaposlovala skupaj 620 ljudi.

Kolpa je v Kazanu v ruski Tatarski republiki lani odprla prvi maloprodajni salon z blagovnima znamkama Kolpa san in Kerrock v tej državi. V salonu s 400 kvadratnimi metri poleg Kolpinih t. i. evropskih kopalnic ponujajo tudi izdelke drugih proizvajalcev.

Družba je sicer izrazito izvozno usmerjena in izvozi več kot štiri petine proizvodnje. Od tega 70 odstotkov na zahtevne evropske trge Nemčije, Francije, Velike Britanije, Italije in Španije, matično metliško podjetje pa je v zadnjem desetletju preraslo v močno skupino, ki izvaža v več kot 40 držav.

V Kolpi si prizadevajo za vodilno mesto med proizvajalci kopalniške opreme na domačem in trgih jugovzhodne Evrope. Prodajo nameravajo okrepiti predvsem v Evropski uniji, predvsem v Nemčiji in zunaj EU v Rusiji, hkrati pa okrepiti prisotnost na preostalih zanje zanimivih svetovnih trgih.

Skupino poleg matične sestavljajo še družbe Polira v hrvaških Radatovićih, Kolpa Zrenjanin v Srbiji, Slo San v Rusiji, Kolpa Zeta v Črni gori, Kolpa Line v Bosni in Hercegovini, Kolpa Hungary na Madžarskem in Kerrock Nemčija.

M. Ž., STA