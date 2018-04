BNI Situla je ena uspešnejših v državi

20.4.2018 | 10:50

Pred sestankom skupine BNI Situla je še čas za klepet. Levo na fotografiji Vladimira Fink Pavlin iz Zlatarstva Aura in Karat, ki je članica skupine že od začetka. (Foto: B. D. G.)

Otočec - Včeraj popoldne se je na Otočcu zbralo okrog 30 članov dolenjske skupine BNI Situla in še kakih 40 podjetij obiskovalcev na razširjenem sestanku. BNI je sicer vodilna in največja organizacija na svetu za poslovno in podjetniško mreženje ter pridobivanje poslov preko sistema trženja od ust do ust. V 74 državah združuje 210.000 članov.

Tudi BNI Slovenija združuje lokalne podjetnike v regijskih skupinah in ena od njih je BNI Situla. Glavni cilj mreženja je rast podjetij, poleg tega pa člani z rednim srečevanjem stkejo tesne odnose s podobno mislečimi podjetniki.

Člani BNI Situla, dolenjske skupine, ki deluje štiri leta, se dobivajo vsak četrtek ob 7. uri zjutraj v Hotelu Šport na Otočcu; udeležba je obvezna. Sestanek poteka po točno določenem dnevnem redu, v okviru katerega člani povedo, kaj ali koga iščejo in v okviru skupine se potem precej verjetno najde ustrezna rešitev.Skupina je odprta za nove člane, če se napovedo, pa se jim na sestankih lahko pridružijo tudi gostje.

Dolenjska skupina je po pridobivanju poslov za svoje člane med najuspešnejšimi v državi, ocenjujeta predsednik skupine Robert Florjančič in direktor Damir Novak.

B. D. G.