Ukradli clia, kosilnico in kotel; 92 prehitrih bo plačalo

20.4.2018 | 11:40

Foto: PU Novo mesto

Foto: PU Novo mesto

V noči na četrtek je nekdo s parkirišča na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu ukradel avtomobil Renault clio, kovinsko sive barve, letnik 2014, registrskih številk NM DF-831.

Med sredo in četrtkom je v naselju Kamnje na območju Šentruperta nekdo vlomil v gospodarski objekt ob stanovanjski hiši in odpeljal kosilnico ter bakren kotel za žganjekuho Lastnika je oškodoval za 1.000 evrov.

149 jih je bilo prehitrih

V sredinem maratonu nadzora hitrosti so policisti Policijske uprave Novo mesto izvajali meritve hitrosti na več kot 100 različnih lokacijah, in sicer tam, kjer je v preteklosti že prihajalo do prometnih nesreč ali so bile ugotovljene kršitve, povezane z neprilagojeno hitrostjo.

"Veliko voznikov je hitrost vožnje prilagodilo omejitvam, so pa policisti kljub temu ugotovili 149 prekoračitev hitrosti in kar 90 odstotkov kršitev je bilo ugotovljenih v naseljih. Zaradi kršitev so izrekli 48 opozoril, izdali 92 plačilnih nalogov in devetim tujcem izrekli mandatne kazni,," je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Lani je na naših cestah v 11 prometnih nesrečah umrlo 11 ljudi, devet nesreč s smrtnim izidom je bilo povezanih z neprilagojeno hitrostjo povzročiteljev nesreč. Med umrlimi udeleženci je bilo šest motoristov (trije vozniki motornih koles in trije vozniki mopedov).

"Vse udeležence v cestnem prometu pozivamo, da hitrost vožnje prilagodijo veljavnim omejitvam in razmeram v prometu. Motoristi in kolesarji naj poskrbijo za svojo vidnost, upoštevajo naj, da je na posameznik odsekih na cestah še vedno pesek. Ob spremembi smeri ali prehitevanju se naj prepričajo, da so jih drugi vozniki opazili in to lahko storijo varno," dodaja Drenikova.

J. A.