SAZU za najstrožje ukrepe za črno človeško ribico

20.4.2018 | 16:30

Črna človeška ribica oziroma črni močeril (Foto: Vinko Kukman, arhiv DL)

Ljubljana - Svet za varovanje okolja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) je pred kratkim pozval k varovanju ogrožene črne človeške ribice v Beli krajini in zahteval najstrožje ukrepe varovanja.

Podprl je pobudi novomeške območne enote Zavoda RS za varstvo naraveiz julija 2010 in Društva Proteus – okoljskega gibanja Bela krajina iz leta 2016 ter pozval vse odgovorne, naj čim prej sprejmejo predlagane in tudi druge nujne ukrepe za zavarovanje črnega močerila in njegovega habitata v Beli krajini.

B.D.G.