Dvodnevna doza zabave bo spet prepihala Dolenjsko

20.4.2018

V koledarju si označite 18. in 19. maj: prihaja nepozabni VIKEND NA PREPIHU!

Gornja Težka voda - Na Dolenjsko se že četrto leto zapored vrača tradicionalna zabava Vikend na Prepihu. Tudi letos bo potekala pod velikim šotorom na že uveljavljenem prireditvenem prostoru pred Restavracijo Prepih. Dva dneva odlične glasbe in zabave nas čakata v petek, 18., in soboto, 19. maja.

V petek bomo zabavo začeli s priljubljeno Petkovo pumpo in DJ-jem Boštjanom, nadaljevali s fantastično skupino energičnih Primorcev Tequila, ki bo zares ogrela občinstvo, večer pa sklenili s priljubljenim hrvaškim pevcem Davorjem Bornom, čigar pesmi Dalmacijo in Vrati se poznamo prav vsi.

Sobota bo nepozabna! Z nami bo najbolj priljubljena zabava na terenu, Aktualova galama, z odštekanim Deanom on the Mikom in simpatično Anito Gošte, sobotni prepih pa bo stopnjevala skupina Colonia, ki z energičnimi nastopi vzdržuje sloves najboljše dance skupine na našem področju. Vrhunec nepozabne zabave na Dolenjskem bo nastop legendarne Nede Ukraden. Zagotovo bodo daleč naokoli odmevale pesmi Na Balkanu, Da se nadjemo na pola puta in tudi njeni starejši hiti Zora je in Ne zovi me u ponoč.

Vstopnice po nižji ceni 9,90 evrov so že na voljo v predprodaji na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol, Poštah Slovenije in v restavraciji Prepih, na voljo pa bodo tudi na večerni blagajni dogodka po ceni 12 evrov. Vstopnica velja za oba večera.

Se vidimo na Prepihu!