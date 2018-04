V prvi obravnavi sprejeli prostorsko urejanje Žabjaka

20.4.2018 | 12:40

Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel načrt prostorske ureditve največjega romskega naselja, župan Gregor Macedoni pa je podporo, da s projektom pospešeno nadaljujejo.

Novo mesto - Občinski svetniki in svetnice so na včerajšnji seji relativno hitro sprejeli več prostorskih aktov, dalj časa pa so se zadržali le pri spreminjanju njihovega poslovnika, kjer ni manjkalo očitkov na račun »predvolilne retorike«.

Občinski svet je včeraj tako med drugim tudi v drugi obravnavi sprejel Odlok o javnih površinah, s katerim tudi vzdrževanje in čiščenje zelenih javnih površin od koncesionarja s poletjem prevzema novomeška Komunala. Alojz Kobe (GAS) in Mojca Špec Potočar (SMC) sta pri tem opozorila, da iz odloka finančne posledice niso vidne oz. da ni zadovoljivo predstavljeno, če bo občina s spremembo kaj prihranila, kakšen bo nadzor nad opravljenim delom ipd. Adolf Zupan (DeSUS) je predlagal, da se vzpostavi spletni javni sistem, kjer je za vsako območje mesta in okolice predstavljen režim čiščenja in kjer bi lahko občani sami opozarjali na pomanjkljivosti oz. izvajali nadzor. Župan Gregor Macedoni je odgovoril, da so navedeni argumenti o pavšalnih plačilih in slabem nadzoru dejansko argumenti v prid spreminjanja odloka, da pa na komunali delajo tudi na sistemu, kot ga je omenil Zupan.

Ob zadnji točki občinske seje je bilo več svetniških stolov že praznih.

V nadaljevanju so svetniki v prvi obravnavi sprejeli tudi predlagane spremembe prostorskih načrtov, in sicer za urejanje romskega naselja Žabjak-Brezje, za nova stanovanjska bloka na Jakčevi ulici ter zasebno hišo na Ljubljanski cesti 27. O občinskih načrtih za Žabjak smo že podrobneje poročali, glede načrtovanje gradnje dveh novih blokov na zelenici Jakčeve ulice pa trenutno še poteka javna razgrnitev. Investitor za Dolenjski list v tem času ni želel podrobneje govoriti o projektu, tako da bomo o tem še poročali v kasnejših tiskanih izdajah.

Med kadrovskimi zadevami so včeraj potrdili nove predstavnike občine v svetu zavoda Dolenjski muzej in za 5-letno mandatno obdobje izbrali Iztoka Kavščka, Črta Lorberja, Marjanco Trščinar Antić in Simono Zupančič, predstavnik občine v skupščini Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto pa tudi v naslednjem mandatu ostaja Andrej Papež.

Kot omenjeno so včeraj še največ časa namenili razpravi med spreminjanjem Poslovnika Občinskega sveta MO Novo mesto v skrajšanem postopku. Svetniška skupina Solidarnost je vložila dva amandmaja, enega tudi Komisija za statut in poslovnik. Govorili so o številu dovoljenih svetniških vprašanj in pobud ter časovnih omejitvah za njih in odgovore, Uroš Lubej (Solidarnost) pa je želel še, da bi točko dnevnega reda, ki je namenjena svetniškim pobudam, na občinskih sejah obravnavali na začetku in ne na koncu kot sedaj, ko marsikateri svetnik in svetnica pa tudi predstavniki občinske uprave sejno dvorano na rotovžu že zapustijo. Ostalim svetnikom, kot so Milena Kramar Zupan (SD), Mateja Kovačič (samostojna svetnica), Eva Filej Rudman (SDS), Stanislav Galič (Lista Ivana Kralja) idr. so menili, da bi o tem bilo smiselno razmisliti, a ne pred skorajšnjim zaključkom mandata, saj da vsebinsko spreminjanje poslovnika za naslednjo sestavo občinskega sveta ni primerno. Bilo je slišati več očitkov, da gre pri vsem skupaj že za predvolilno retoriko, na koncu pa oba amandmaja Solidarnosti nista prejela zadostne, dvotretjinske podpore, amandma komisije pa jo je. Na pobudo komisije in občinske uprave so spremenili tudi Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov.

Po poročilu župana, ki je med drugim predstavil tudi nove načrte družbe Cerod desetih občin partneric, o čemer bodo sicer odločali na majski seji, je sledila še klasično zadnja točka za vprašanja in pobude, med katero pa je kar nekaj občinskih svetnikov že manjkalo. Podrobneje o razpravi in pobudah v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. Martinović

