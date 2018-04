FOTO: Eko dan v znamenju otroške ustvarjalnosti in igre

20.4.2018 | 13:45

Novomeški župan Gregor Macedoni, direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič in direktor Ceroda Albin Kregar so udeleženim šolam podelili priznanja.

Novo mesto - Ob dnevu Zemlje je bilo dopoldansko dogajanje na Novem trgu namenjeno ekologiji, skrbi za mati naravo, recikliranju, zdravemu načinu življenja, zavedanju pomena čebel ipd. Tradicionalni Eko dan, ki ga skupaj izvedejo Komunala Novo mesto, Cerod in MO Novo mesto, je poskrbel, da se je sleherna novomeška osnovna šola predstavila na svojih stojnicah, kjer so vsak na svoj način poudarjali pomen recikliranja, ločevanja odpadkov in skrbi za čisto in urejeno okolje. Predstavili so svoje izdelke iz recikliranih materialov, domiselne igrice, tudi hrano itd.

Vsaka šola se je predstavila s svojo stojnico.

Ob tem so vsem sodelujočim šolam podelili priznanja, za dodatni vrvež pa je poskrbela skakalnica, Teniška šola Otočec, DRPD Novo mesto, OZRK Novo mesto, Zavod za gozdove, Rod Gorjanskih tabornikov in drugi. V spremljevalnem programu so med drugim zaplesali Novomeške mažorete in plesalci Plesnega studia.

Precejšnja gneča je bila tudi ob ognju Roda Gorjanskih tabornikov.

Občina je predstavila tudi sistem izposoje koles, eno od postajališč je prav na Novem trgu, in otroci so kolesa pograbili, župan Gregor Macedoni pa je v svojem nagovoru med drugim napovedal, da bodo sistem letos dopolnili z devetimi novimi postajališči in jih povabil na nedeljski kolesarski dan, ki bo potekal na zelenici pod Tušem, o čemer bomo še poročali.

Tekst in foto: M. M.

