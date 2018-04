Šesta Andersenova noč

20.4.2018 | 12:50

Dolenjske Toplice - V tekočem šolskem letu smo v OŠ Dolenjske Toplice v okviru projekta Rastoča knjiga izvedli že šesti Andersenov večer/noč in tako obeležili obletnico rojstva največjega danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena, ki je nekoč dejal: »Življenje je najlepša pravljica« in 2. april – svetovni dan mladinske književnosti oziroma dan knjig za otroke in mlade, ki je letos potekal pod geslom Majhno je v knjigi veliko. Poslanico je pripravila latvijska sekcija IBBY, napisala pa jo je Inese Zandere, latvijska pesnica, pisateljica, knjižna urednica in zvesta sodelavka programov za promocijo branja.

Letos smo ponudili udeležbo na tem večeru/noči vsem učencem. Delavnice smo izvajali učitelji šole. Učenci in učitelji smo se prijavili prostovoljno, kar še bolj dokazuje, kako radi imamo lepo slovensko in prevodno knjigo. Ta večer je bil namenjen vsem, ki nas druži veselje do lepe knjige, ki nas nikoli ne pusti same in neprizadete, skratka knjiga je najboljša prijateljica, ki nas nikoli ne razočara. Za ta večer/noč se prijavilo 94 učencev; od tega 14 samo za večer in so odšli domov ob 21. uri, 80 učencev pa je v šoli prespalo in so odšli domov naslednjega dne ob 8. uri zjutraj. Seveda smo se na ta večer/noč pripravljali že mnogo prej, saj je bilo potrebno prebrati nekaj knjig, poiskati biografske podatke na spletu ali v enciklopedijah.

Sam finalni večer – prvi petek v aprilu – pa je potekal v obliki literarnega pohoda in delavnic. Na literarnem pohodu smo brali manj znana dela, in sicer O vrtnarju in njegovi gospodi. Ker pa je letos tudi leto Evropske kulturne dediščine in Cankarjevo leto, smo v celoti prebrali tudi Skodelico kave Ivana Cankarja. Brali pa smo seveda še dolgo v noč ob svetilkah, tudi knjige, ki so jih učenci prinesli od doma.

Na hodniku ob knjižnici smo postavili na ogled dela, ki so nastala v delavnicah.

Andersenova noč je zdaj na naši šoli že tradicionalna, prav tako tudi Topliška bralna noč, ki je 20. aprila na dan slovenske knjige, svetovni dan knjige pa smo obeležili s podelitvijo bralnih priznanj učencem. Priznanja je podeljevala letošnja gostja, književnica Ifigenija Simonovič, v Kulturno – kongresnem centru.

Marija Andrejčič