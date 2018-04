Delo v splošno korist, ker je s hummerjem zapeljal proti redarju

20.4.2018 | 19:00

Igor Šuklje

Obtoženega je zagovarjal odvetnik Milan Vajda.

Tožilec Srečko Hočevar

Novo mesto, Črnomelj - Kmalu bo dve leti, odkar je redar medobčinskega redarstva belokranjskih občin doživel zelo neprijetno izkušnjo. Zaradi nepravilnega parkiranja je na Kolodvorski ulici v Črnomlju napisal obvestilo o prekršku, to pa je voznika hummerja tako razjezilo, da je zapeljal za njim. Redar je v zadnjem trenutku odskočil in se umaknil za drog javne razsvetljave.

Včeraj je na zatožno klop novomeškega okrožnega sodišča zaradi tega sedel podjetnik Igor Šuklje iz Desinca pri Črnomlju, ki je priznal, da je grozil redarju, pa tudi, da je za njim zapeljal na pločnik, s čimer je resno ogrozil njegovo življenje.

"Prvič sem v kazenskem postopku in upam, da ne bom nikoli več. Ljudem kvečjemu pomagam, nikoli nikomur nisem nič slabega storil. Nisem imel namena tega storiti in dejanje obžalujem," je rekel okrožni sodnici Betki Šimc ter omenil, da tega redarja še vedno srečuje in se tudi pozdravita.

Na predobravnalnem naroku je povedal, da je bilo ozadje dogodka popolnoma drugačno, kot je razvidno iz obtožnice, a o njem ni hotel govoriti. "So mi rekli, naj bom rajši tiho," je pojasnil.

Sodnica je izrekla takšno kazen, kot jo je predlagal višji državni tožilec Srečko Hočevar: v dveh letih mora opraviti 730 ur dela v splošno korist, sicer bo moral za eno leto v zapor.

O odškodnini - 4.500 evrov, ki jo redar zahteva od Šukljeta, sodnica ni odločala, temveč ga je napotila na pravdo.

