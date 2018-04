Rastoča knjiga raste tudi v Trebnjem

20.4.2018 | 13:00

Trebnje - Ob zaključku celoletnih šolskih dejavnosti pri projektu Rastoča knjiga smo na šoli v soboto, 7. aprila, pripravili slovesno prireditev.

Na njej smo se v kulturnem programu, ki so ga z glasbenimi točkami obogatili učenci Glasbene šole Trebnje, najprej spomnili korenin naše preteklosti, ki se prepletajo s poganjki današnjega časa. Misli našega rojaka Franceta Režuna so bile izvrstna iztočnica, da smo lahko posegli še bistveno dlje, na začetek zapisane slovenske besede, v Brižinske spomenike. Nikakor nismo mogli mimo Primoža Trubarja, Franceta Prešerna ter Ivana Cankarja. Njihove misli in dejanja odsevajo v sedanjosti in so marsikomu navdih pri uresničevanju lastnih ciljev. Za to pa mladi večkrat potrebujejo vzornika. Med njimi so učenci izbrali svoja žarka navdiha: izjemnega rokometaša Miho Zarabca ter dobitnico plakete Hinka Smrekarja ilustratorko Majo Kastelic. Na prireditvi so nas s prisotnostjo počastili tudi nekateri bivši učenci, ki so uspešni na različnih področjih in marsikomu predstavljajo zgled. S primerno besedo »odličniki« jih je nagovoril tudi ravnatelj Rado Kostrevc, slavnostni govornik dr. Janez Gabrijelčič pa je zbranim med drugim namenil prijazne misli o »veličastnosti naše šole«. Le-ta se bohoti na vrhu hriba, v čemer se Trebnje razlikuje od drugih, kjer nad mestom zagledamo cerkev ali grad.

Simbolika o šoli na vrhu vzpetine je resnično zelo pomenljiva. Do znanja priti, je težko. Da uspeš v delu, poklicu, življenju nasploh, še težje. Da si Človek, najtežje. Na to nas vsak dan znova opominjajo tudi vrednote Rastoče knjige.

Maja Ogrinc, prof.,

Osnovna šola Trebnje

