Številka za klic v sili 112

20.4.2018 | 13:15

Stari trg ob Kolpi - Pod tem naslovom so letos ustvarjali mladi likovniki in literati na že tradicionalnem natečaju Naravne in druge nesreče Ministrstva za obrambo in Uprave RS za zaščito in reševanje. Regijska zaključna prireditev pod okriljem Izpostave URSZR Novo mesto je potekala 12. aprila v PŠ Birčna vas, letošnji gostiteljici srečanja.

Nagrajence natečaja, mentorje in starše je prijazno pozdravila vodja šole Vida Šter. Vodja izpostave Janja Brulc se jim je posebej zahvalila za odlične likovne in literarne izdelke in izrazila veselje nad množičnim odzivom mladih. V dolenjski regiji je na natečaju sodelovalo 9 vrtcev in 21 osnovnih šol, njihovi varovanci pa so ustvarili 323 del. Sledil je najslovesnejši trenutek – podelitev praktičnih nagrad in priznanj. Predstavnici izpostave Janja Brulc in Lidija Brozovič sta jih izročili 23 likovnim in 12 literarnim ustvarjalcem. Posebno nagrado sta prejela najuspešnejša udeleženca natečaja – Vrtec Otona Župančiča Črnomelj in Podružnična šola Birčna vas.

Zaključno prireditev natečaja so obogatili učenci šole s pestrim kulturnim programom. Zapeli so ljudsko pesem, zaigrali na violino in harmoniko ter uprizorili Muco Copatarico Ele Peroci. Sledilo je krajše druženje ob okusni malici, pecivu in napitkih ter sprehod skozi skrbno urejene prostore pred kratkim obnovljene šole. Z gostoljubne in v nežno pomladno zelenje odete šole v Birčni vasi smo odšli z najlepšimi vtisi.

OŠ Stari trg ob Kolpi je na natečaju že četrto leto zapored zelo uspešno predstavljala devetošolka Lucija Konda. Vsa štiri leta je bila med dobitniki priznanj, enkrat pa tudi nagrajenka na državni ravni. V letošnjem spisu Nikoli ne kliči številke 112 po nepotrebnem! je med drugim zapisala:

Ko se je Luki na drugi strani oglasil moški glas, ga je vljudno vprašal: Kdo kliče? Kaj se je zgodilo? Kje se je zgodilo? Kdaj se je zgodilo?

Luka se je zmedel in se začel posmehovati. Gospod na drugi strani telefona je ugotovil, da se je fant šalil in da je klic lažen, zato je prekinil zvezo. Kljub temu da smo mu odsvetovali zlorabljanje klica, nas Luka ni jemal resno. Vedela sem, da smo naredili vse, kar je bilo v naši moči. Ko smo se pomirili in se je smeh polegel, sem druščini povedala, kaj bi nas gospod še vprašal, če bi pomoč res potrebovali.

Vprašal bi nas tudi: Koliko je ponesrečencev? Kakšne so poškodbe? Kakšne so okoliščine na kraju nesreče, na primer požar, nevarne snovi, poplava…? Kakšno pomoč potrebujemo?

/ … / Po krajšem molku je ena izmed deklet dejala, da je za zlorabljanje klicne številke 112 možna tudi kazen. Luka se je zamislil. Jaz pa sem mu povedala, da je klic na to številko lahko življenjskega pomena. Če kličeš pomoč po nepotrebnem, ker se želiš malo zabavati, lahko odidejo reševalci na kraj, kjer sploh ne potrebujejo pomoči. Med tem časom pa je lahko resno ogroženo življenje osebe, ki ravno takrat nujno potrebuje pomoč reševalcev, gasilcev, jamarjev in drugih, a so ti po nepotrebnem odšli na lažni kraj nesreče. In na žalost so primeri takšnih klicev vsakodnevni.

Marija Volf, OŠ Stari trg ob Kolpi