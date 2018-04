Prireditev ob materinskem dnevu

20.4.2018 | 14:40

Pomlad je pisan travnik. Potopiš se vanj in ko jo začutiš kot marjetico v laseh, kot krilo metulja, ki plava mimo tebe, kot modrino spominčice, ki te boža po očeh. Razpri dlan. Ujemi jo. Še lepše pa je, če jo ujamemo vsi skupaj, pravi T. Kokalj.

V Trebnjem smo pomlad ujeli konec meseca marca, na že 27. prireditvi ob materinskem dnevu. Otroci iz skupine Zajčki, vrtca Mavrica Trebnje, so se nam predstavili z dramatizacijo Rokavička. Z deklamacijami o Pedenjpedu in mami so program popestrili učenci 2. razreda Osnovne šole Trebnje. Za konec pa so obiskovalci prisluhnili glasbeni skupini Drugi vagon, ki je poskrbela za pravo glasbeno popestritev večera.

Nina Ajdič