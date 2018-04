Trčili osebni vozili; zagorel električni drog

20.4.2018 | 18:15

Z brežiškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da sta ob 11.40 pri kraju Arto, občina Sevnica, trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli na kraju dogodka.

Gasilci odklenili vrata

Ob 16.40 so se stanovalki večstanovanjske stavbe na Aškerčevi ulici v Krškem zaklenila protivlomna stanovanjska vrata. Gasilci PGE Krško so s pomočjo avtolestve vstopili skozi odprto okno v stanovanje v sedmem nadstropju in odklenili vrata, so še sporočili z regisjskega centra za obveščanje.

Zagorel drog električne napeljave

Z novomeške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje pa so v poročilu o nevarnostih in nesrečah, ki so se zgodile v zadnjih 12-ih urah, zapisali, da je ob 16.44 v Šmarjeških Toplicah, občina Šmarješke Toplice, zagorel drog električne napeljave. Gasilci PGD Šmarjeta so ogenj pogasili. Dežurni delavec Elektro Ljubljana je izklopil elektriko in poskrbel za popravilo.

