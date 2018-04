FOTO: Vseslovenski sejem na Dolenjskem

21.4.2018 | 08:25

Temenica - Včeraj se je na posestvu Gostilne pri Japu v Prapročah pri Temenici začel drugi Vseslovenski sejem, ki bo trajal vse do nedelje. Na 37 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin se predstavljajo številni ponudniki s področja kmetijstva, gradbeništva, avtomobilizma, obrti, motociklizma, kolesarstva, najti je mogoče različne artikle za dom in vrt, šport, poroko, svoje stojnice imajo občine, društva in mnogi drugi. Opazili smo kiparje, ki so se pripravljali, da bodo iz brezobličnih kosov lesa naredili umetnine. Vstopnine ni.

Mnoge ponudnike smo srečali že na prvem sejmu pri Japu, ki je potekal oktobra, nekateri se tokrat predstavljajo prvič.

"Prišli smo malo pogledat, kaj se dogaja v soseščini," je povedala ena od družin, ki so petkovo popoldne izkoristile za sprehod med stojnicami.

Kot sta organizatorja Joško Kepa in Rado Mulej obljubila pred dogodkom, je tudi tokrat poskrbljeno za brezplačna parkirišča, otroško animacijo, dobro hrano in pijačo, pa seveda glasbene popoldneve in nočno zabavo z znanimi izvajalci.

Po sejmišču vozi turistični vlakec, na katerega nekateri sedejo, da jim ni treba pešačiti, drugi pa kar tako, saj se ne zgodi pogosto, da bila vožnja z njim brezplačna.

Sejem bo odprt vse do nedelje zvečer.

Tekst in foto: J. A.

Galerija