Dvakrat odpirali vrata, ena oseba mrtva

21.4.2018 | 08:00

Ilustrativna fotografija

Sinoči malo po 21. uri so na Mestnih njivah v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto v večstanovanjskem objektu s tehničnim posegom odprli vrata in omogočili reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto do obolele osebe, ki so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Malo po 23. uri pa so v stanovanjski hiši v ulici Na Tratah v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom vstopili v objekt in tam našli mrtvo osebo. Na kraju so posredovali tudi policisti in reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto.

Ob 21.38 je v Njivicah, občina Radeče, prišlo do onesnaženja vozišča z neznano belo snovjo na razdalji okoli 200 metrov. Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Sevnica, ki so kraj razlitja zavarovali. S pomočjo tehnologa iz bližnjega podjetja so ugotovili, da gre za papirnato goščo in da snov ni nevarna okolju. Gasilci so vozišče očistili.

B. B.