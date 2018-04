FOTO: Demo dnevi v Tabakumu

21.4.2018 | 08:15

Novo mesto - Novomeška družba Tabakum v petek in soboto v bližini sedeža podjetja na Podbevškovi ulici organizirala druge DEMO dneve, na katerih predstavljajo delovanje kosilnic in kosilnih traktorjev.Na njih predstavljajo novosti kosilne tehnike, med drugim tudi vrtno kosilnico z integriranim drobilcem vej, prenovljeno linijo robotskih kosilnic Husquarna, robustno vrtno kosilnico mulčar s 4-kolesnim pogonom in še kaj. Demonstracije kosilne tehnike bodo še v danes med 10. in 12. uro.

B. B.

