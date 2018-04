Mineva 50 let, odkar so prvič ustekleničili metliško črnino

21.4.2018 | 09:45

Metlika - Letos mineva 50 let, odkar so v Vinski kleti Kmetijske zadruge Metlika začeli stekleničiti vino. Prva je bila prav metliška črnina, ki je še danes najpomembnejša zadružna blagovna znamka. Okrogle obletnice so se v Kmetijski zadrugi spomnili s slovesnostjo, na kateri so obujali spomine na prehojeno pot, dotaknili pa so se tudi sedanjosti in prihodnosti.

Direktor Kmetijske zadruge Metlika Jože Cajnar in vodja Vinske kleti v letih od 1967 do 1988 dr. Julij Nemanič sta se spominjala pomembnih mejnikov v razvoju in rasti metliške črnine. Če je bila polnitev prvi pomemben korak, pa so drugega storili leta 2008, ko je postala metliška črnina skupaj z belokranjcem zaščitena. Takrat sta imela v Sloveniji naziv PTP le cviček in teran. Sicer pa je, kot je zatrdil dr. Nemanič, metliška črnina v Sloveniji med vini po prepoznavnosti na tretjem mestu, takoj za teranom in cvičkom. A se je dr. Nemanič hkrati vprašal, ali ji posvečajo dovolj pozornosti tako v kleti, na trgu in na mizi?

Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša je poudarila, da je Kmetijska zadruga Metlika najbolj zaslužna za razvoj in ugled metliške črnine, izpostavila pa je pomen njene zaščite. Sicer pa so imeli na prireditvi pozdravne nagovore še predsednik Kmetijske zadruge Metlika Ivan Kure, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk, kraljica metliške črnine Katarina Plut, predsednik Kluba prijateljev metliške črnine Mirjan Kulovec, slovenska vinska kraljica Katarina Pungarčič in metliški župan Darko Zevnik.

Prireditev je imela tudi humanitarno noto, saj je bilo na njej mogoče kupiti vinorele, torej slike, ki so jih z metliško črnino naslikali belokranjski otroci. Prav tako bo do 30. junija potekala licitacija najstarejše steklenice z metliško črnino, ki je bila napolnjena leta 1968. Izkupiček bodo namenili nakupu naprave play attention, ki jo bodo pri svojem delu uporabili v svetovalnici, ki deluje v okviru črnomaljske osnovne šole Milke Šobar-Nataše. Projekt je predstavil njen ravnatelj Matjaž Barič. Direktor Cajnar in vodja programa Vino v Kmetijski zadrugi Metlika Martina Legan Janžekovič sta podelila tudi priznanja tistim, ki so zaslužni za razvoj in promocijo metliške črnine.

V kulturnem programu na prireditvi so nastopili Mestna godba Metlika, Alenka Gotar, oktet Vitis, kvartet Dolc, otroška skupina metliške folklorne skupine Ivan Navratil in glasbena skupin 2B.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

Galerija