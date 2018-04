V Revozu za zdaj skrivnostni, a nekaj se pripravlja

21.4.2018 | 11:20

Revoz bo letošnje leto bržkone presegel proizvodni rekord. (Foto: B. B., arhiv)

Novo mesto - Strma rast proizvodnje je predvsem zasluga obuditve proizvodnje clia v Novem mestu. Izdelovati so ga začeli šele v začetku maja in od takrat naprej je njihov največkrat izdelani model.

Natančnega obsega lanskih prihodkov v Revozu še niso razkrili, potrdili so le, da so bili ti za 40 odst. višji od predlanskih, kar pomeni, da so presegli 1,5 milijarde evrov, s čimer so se na nedavni Delovi lestvici največjih slovenskih izvoznikov zavihteli na prvo mesto. Delež Revozovega izvoza namreč znaša 99 odst. Njihov najpomembnejši trg je Francija, kamor izvozijo približno polovico vseh cliov in twingov, sledi Nemčija, kjer konča slaba četrtina twingov in smartov. Predvsem Daimlerjevi malčki so se v minulih dveh letih utrdili na trgih Daljnega vzhoda (Kitajska in Japonska), kamor so lani izvozili 21 odst. smartov.

Višine lanskega čistega dobička v Revozu še niso razkrili, vodja službe za komuniciranje in javne zadeve Nevenka Bašek Zildžović nam je potrdila le to, da je občutno višji od predlanskega. Je pa lanski poslovni načrt, ki je predvideval 47-odst. rast proizvodnje, predvideval tudi 23 milijonov evrov čistega dobička (leta 2016 ga je bilo malo manj kot 16 milijonov evrov).

Obeti za letos so še boljši, saj so si v Revozu zadali za cilj, da presežejo proizvodni rekord iz leta 2010, ko so izdelali 211.493 vozil. Da bi jim to uspelo, bi morala tovarna vse leto delovati praktično na robu svoje zmogljivosti, ki trenutno znaša 220.000 vozil na leto. Na vprašanje, ali načrtujejo skorajšnje povečanje kapacitet, v Revozu odgovarjajo, da to možnost vedno preučujejo, a da konkreten projekt za zdaj ni potrjen.

Je pa dejstvo, da v Revozovem tovarniškem kompleksu že rastejo novi objekti. Kot pravi Nevenka Bašek Zildžović, gre za naložbena dela za projekt novega vozila, ki so ga že začeli in zaradi česar je tovarna v t.i. obdobju zaupnosti. Na odgovor, kateri novi model bodo v prihodnjih letih izdelovali v Revozu, bo treba še malo počakati, dejstvo pa je, da bo Renault v kratkem, morda že konec letošnjega leta, predstavil clio pete generacije, britanska agencija Reuters pa je marca poročala, da francoski proizvajalec načrtuje opustitev proizvodnje clia na domačih tleh in da naj bi ta model poslej izdelovali le v Turčiji (Bursa) in Sloveniji (Novo mesto). Reuters se pri tem sklicuje na neuradne vire iz Renaulta in avtomobilske industrije, informacija pa doslej uradno ni bila potrjena. Kot pravi Bašek-Zildžovićeva, bo Renault svojo odločitev glede prihodnosti oz. naslednika današnjega clia sporočil v naslednjih mesecih.

Revoz je sicer lani s 57.000 clii prispeval dobrih 17 odst. skupne letne proizvodnje tega najbolj prodajanega Renaultovega modela. V Franciji (Flins) so jih izdelali okoli 15 odst., preostali dve tretjini od skupno 325.000 vozil pa v Turčiji. Opustitev proizvodnje clia v Franciji je Renault načrtoval že leta 2010, a se je ta namera izkazala za občutljivo politično temo, zato so od nje odstopili. Tokrat naj bi bilo manj težav, saj so v francoskem Flinsu zasedeni s proizvodnjo Renaultovega električnega modela zoe in Nissanove micre, obetajo pa se jim tudi novi modeli z električnim pogonom, je poročal Reuters.

Prav elektrika pa bi lahko zaznamovala tudi prihodnost novomeške tovarne. Po neuradnih informacijah naj bi Renault v kratkem sprejel tudi odločitev, ali bo Revozu dodelil projekt izdelave baterije za električne avtomobile. »Te informacije ne moremo potrditi,« je bila kratka Bašek-Zildživićeva.

Kakorkoli, v Revozu, v katerem je trenutno 3.400 delavcev, so trenutno polno zasedeni in tako bo še nekaj časa, o čemer priča tudi podatek, da bo v času prvomajskih praznikov poleg prazničnih dni tovarna mirovala le še 30. aprila.

Članek je iz nove številke Dolenjskega lista

Boris Blaić

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni Prevoznik Ko bi le tako dobro plačali kakor se hvalijo s prihodki. Ceste po celem mestu neprevozne zaradi tovrnjakov, cestišča uničena zaradi tovora. Preglej samo prijavljene komentatorje