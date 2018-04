Na Cikavi so se pojavili Duhovi

21.4.2018 | 13:00

Boris Bele (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči nekaj po osmi je skupina nostalgično razpoloženih ljubiteljev glasbe na Cikavi v Novem mestu, v kleti nekdanje tovarne Iskra in kasneje Mercatorjevega nakupovalnega centra videla Duhove. In slišala. V prostor za vaje novomeške skupine Dan D je prišel Boris Bele, nekdanji frontmen skupine Buldožer, po mnenju večine poznavalcev najboljšega rock benda na področju nekdanje Jugoslavije. Pred časom je ustanovil novo skupino, ki se je poimenovala Duhovi in bo v kratkem pri hrvaški založbi Croatia Records izdala svojo prvo ploščo, Dobri duhovi prošlosti (Dobri duhovi preteklosti).

Nomen est omen, bi lahko dejali za skladbe s plošče, ki so jo na javni vaji kot svojem prvem koncertu predstavili Duhovi. Glasba skupine je pač logično nadaljevanje ustvarjanja iz obdobja oziroma vseh obdobij Beletovega ustvarjanja v skupini Buldožer. Ni ga bilo sinoči v Dandejevem placu, ki ga ne bi prežela nostalgija, morda to ne velja le za peščico mlajših poslušalcev, ki so se rodili, ko so buldožerji že ugasnili svoje motorje.

Duhovi so štiričlanska zasedba - za bobni sedi Žiga Kožar, bas kitaro igra Miklavž Ašič - Miki, solo kitaro pa Luka Vehar. Ko je Boris Bele, ki poje in igra ritem kitaro, predstavljal svojo zasedbo, sebe ni predstavil, rekoč: "Saj mene pa vsi poznate. Vem, ker tudi jaz večino vas poznam." Glasba Duhov je prepoznavno buldožerska, le da je vse skupaj poenostavljeno z manj dramaturgije, ter oskubljeno vsaj za zvoke hammond orgel in še kakšne dodatne kitare. Morda je škoda, da legendarni hammondist Buldožerja Borut Činč z Duhovi sodeluje le kot producent. Tako kot pri skupini Buldožer imajo tudi Duhovi vse pesmi v nekdaj na območju nekdanje Jugoslavije najbolj razširjenem jeziku, ki danes uradno ne obstaja več - srbohrvačini. Le ena pesem, ki jo je Beletova banda zaigrala kot dodatek, A boš zraven, pa ima slovensko besedilo, a je ne bo na plošči. Ker se je tudi po tem dodatku aplavz nadaljeval, so Duhovi še enkrat zaigrali prvo pesem z albuma in že izdanega singla Tvoja mama to radi.

I. Vidmar

