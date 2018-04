Rokometaši Krke v pokalnem finalu

21.4.2018 | 19:40

Foto: D. K./arhiv DL

Novo mesto - Rokometaši novomeške Krke so v Ljutomeru dobili prvo polfinalno tekmo rokometnega pokala Slovenije. S 37:28 (17:17) so premagali Jeruzalem Ormož in se tako uvrstili v finale, kjer se bodo jutri pomerili z zmagovalcem dvoboja med Koprom in Celjem Pivovarno Laško. se prebili v veliki finale zaključnega turnirja za pokal Slovenije v Ljutomeru, potem ko so na današnji prvi polfinalni tekmi premagali ormoški Jeruzalem s 37:28 (17:17). Novomeška ekipa se bo v finalu pomerila z zmagovalko tekme Celje Pivovarna Laško - Koper 2013, ki se bo začela ob 20. uri.

I. V.