Rojeni v Metliki so se srečali že enajstič

22.4.2018 | 08:00

Metlika - Včeraj so se v hotelu Bela krajina že enajstič zapored srečali rojeni v Metliki, torej tisti, ki so privekali na svet v mestu nad Bojico, ne glede na to, kje živijo danes. In raztepli so se daleč od svojega rojstnega kraja. Prišli so z vseh koncev Slovenije in tudi s Hrvaške.

Po lanskem jubilejnem srečanju so v neformalnem društvu Rojeni v Metliki izdali tudi knjigo o desetih srečanjih z bogatim slikovnim gradivom. Letos pa je bila udeležencem srečanja na voljo panoramska fotografija Metlike, na kateri lahko vsak rojeni v Metliki najde svojo rojstno hišo ali pa vsaj mesto, kjer je stala, če je morda že porušena.

Ker Metličanke skoraj 60 let ne rojevajo več doma, v metliškem Zdravstvenem domu pa se le tu in tam rodi kakšen otrok, je razumljivo, da so udeleženci srečanja starejši od 60 let, njihova povprečna starost pa je že krepko nad 70 let. Posebno pozornost so tokrat namenili najstarejšima udeleženkama Martini Jug, ki bo letos stara 91 let, in Stanki Dimc, ki bo dopolnila 90 let.

Seveda tudi tokrat ni šlo brez obvezne torte, h kateri so se dobro prilegla vina Hiše vina Pečarič iz Čuril, ki nosijo spominsko nalepko na 11. srečanje rojenih v Metliki.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

