Dan škocjanske kulture znova navdušil

22.4.2018 | 10:30

Mladinska folklorna skupina Klasje.

Škocjan - Kulturno društvo dr. Ignacija Knobleharja Škocjan že nekaj let na dan smrti velikega škocjanskega rojaka in misijonarja Knobleharja (6.7.1819 - 13.4.1858) pripravlja kulturni dogodek, ki so ga poimenovali Dan škocjanske kulture.

Sonja Povše Krmc

Kot pravi predsednica Sonja Povše Krmc, škocjanska občina praznuje občinski praznik na dan Knobleharjevega rojstva. »Mi, ki v imenu nosimo njegovo ime, pa želimo, da se nanj spomnimo večkrat na leto. Tako kot je Knoblehar bil vsestranski, skušal je povezovati številna področja, želi tudi naše društvo biti takšno - želimo delovati v slogi, povezovanju, prijateljstvu in vsem dobrem,« je predsednica poudarila v svojem nagovoru.

Na Dnevu škocjanske kulture se je tako v Metelkovem domu predstavilo vseh osem sekcij, ki deluje v okviru kulturnega društva: škocjanski rogisti, otroška, mladinska in odrasla folklorna skupina Plamen, pevska skupina Plamen, ljudski pevci Fantje z vasi, ljudske pevke skupine Klasje ter cerkveni mešani pevski zbor Dobrava - to 27. maja ob 17. uri ob 25-letnici zbora vabi na koncert v cerkvico na Otok.

Prizor iz igrice Ko mame ni doma.

Zanimivo kulturno prireditev, ki jo je humorno povezoval Robert Dulc, je popestrila tudi Župnijska Karitas Škocjan z igrico Ko mame ni doma v režiji Fanike Godec in Karmen Janežič. Morda pa so to zametki gledališke skupine, ki bi jo v Škocjanu spet radi imeli?

Obiskovalci, žal so bili med njimi predvsem nastopajoči, so v uri in pol spoznali, da za škocjansko kulturo ni skrbeti, za kar gre zahvala mnogim ljubiteljskim kulturnikom.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija