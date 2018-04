Olimpija je bila pač močnejša, vstopnina za Jožeta

Vstopnina je bila tokrat namenjena pomoči invalidu Jožetu Pirhu, enemu izmed najbolj zvestih navijačev novomeških košarkarjev. (Foto: I. V.)

Novo mesto - Košarkarji Krke so sinoči doživeli že tretji zaporedni poraz v ligi za prvaka. P porazih na gostovanju pri Sixt Primorski in Heliosu jih je tokrat na domačem igrišču premagal Petrol Olimpija. Tekma se je za Novomeščane že začela slabo saj so Ljubljančani povedli z 10:0, Novomeščanom pa v treh napadih ni uspelo niti vreči na koš, pomagala pa ni niti minuta odmora, ki jo je vzel trener Petrov. Vendar taka prevlada Olimpije ni trajala dolgo, saj se je uspelo Novomeščanom v zadnji minuti prve četrtine, ki jo je Petrov končal z izključno domačimi košarkarji na igrišču, kar se v minulih dvajsetih letih ni zgodilo prav velikokrat, znižali zaostanek na eno samo točko (14:15).

Nadaljevanje tekme je bilo bistveno bolj izenačeno, večino časa je vodila Krka, ki pa ji ni uspelo narediti večje razlike. Šest minut pred koncem so Novomeščani še zadnjič vodili s petimi točkami razlike, potem pa je Olimpija z delnim izidom 12:0 v vsega dveh minutah igre povedla za sedem točk in minuto kasneje vodila že za deset (66:76), česar Krki v le dveh minutah, kolikor je še preostalo do konca, ni uspelo nadoknaditi.

Srečanje je imelo tokrat tudi humanitarno noto - izkupiček od prodaje vstopnic je Košarkarski klub Krka namenil pomoči invalidu Jožetu Pirhu, enemu izmed najbolj zvestih navijačev novomeškega košarkarskega moštva, ki rešuje svoj stanovanjski problem. Ob tem so pozvali občinstvo, da lahko zanj nakažejo pomoč tudi na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja, št. SI56 02922-0019831742, pripis: Za Jožeta, sklic: 7201.

Krka : Petrol Olimpija 71:79 (14:17, 38:37, 54:56)

Krka: Škedelj 6, Bratož 5 (5:6), Cinac 5 (1:2), Dimec 8, Đapa 10 (1:2), Jošilo 22 (5:7), Zagorac 9 (3:4), Kovačevič 6.

Petrol Olimpija: Kastrati 5, Oliver 8 (0:2), Špan 3, Bubnić 5, Morgan 16 (2:2), D. Lorbek 8 (2:2), Hrovat 8 (3:5), McCarron 12 (3:3), Begić 12 (4:6), Sanon 2.

Prosti meti: Krka 15:21, Petrol Olimpija 14:20.

Met za tri točke: Krka 6:21 (Zagorac 2, Kovačevič 2, Đapa, Jošilo), Petrol Olimpija 9:27 (Oliver 2, Lorbek 2, Špan, Bubnić, Hrovat, McCarron, Kastrati).

Osebne napake: Krka 23, Petrol Olimpija 25.

Pet osebnih: Dimec (39.), Sanon (39.).

I. Vidmar

