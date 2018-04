FOTO: Državni kviz mladi in kmetijstvo

22.4.2018 | 10:00

Zmagovalna ekipa DPM Spodnje Savinjske doline (Foto: M. Ž.)

Dolenjsko regijo sta zastopala DPM Mirna Peč ...

… in DPM Suha krajina

V sklopu kviza so pripravili tudi dve delavnici.

Mirna Peč - Ekipa Društva podeželske mladine Spodnje Savinjske doline je zmagovalka državnega kviza Mladi in kmetijstvo, ki so ga včeraj v Mirni Peči pripravili tamkajšnje društvo podeželske mladine, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto.

Drugo mesto so osvojili DPM Spodnje Podravje in tretje gostitelji DPM Mirna Peč, sicer pa se je za naslov državnega prvaka pomerilo 11 ekip. Tričlanske ekipe so odgovarjale na vprašanja iz štirih tem: krave molznice, svetovni dan čebel, metodologija FADN (vodenje računovodskih storitev kmetijskih gospodarstev) in Zveza slovenske podeželske mladine.

Tradicionalni kviz v znanju iz kmetijstva poteka najprej na občinskih in regijskih tekmovanjih, na katerih tekmujejo člani registrirnih društev, zmagovalne ekipe regijskih tekmovanj pa napredujejo na državno tekmovanje. Kviz sodi v kmetijsko izobraževalno področje KGZS in Kmetijsko gozdarskih zavodov Slovenije, ki pa vse bolj prerašča v širše povezovanje med zavodi, DPM, ZSPM in drugih lokalnih organizacij na področju kmetijstva in ohranjanja podeželja.

»Pomembno je tudi, da se širi sodobno znanje s področja kmetijstva in drugih področij med mladino, saj to predstavlja pomemben doprinos znanja pri nasledstvu na kmetiji, kot tudi nadgrajevanje uspešnosti kmetijske dejavnosti,« je pred samim kvizom poudaril Miha Papež, predsednik DPM Mirna Peč. Zato so poleg samega tekmovanja v znanju v program vključene tudi delavnice. Letos so pripravili dve zelo aktualni, in sicer, kako mladi kmetje pridejo do nepovratnih sredstev in o varnosti pri delu na kmetiji.

Zbrani mladi so bili pred začetkom kviza deležni tudi nekaj pozdravnih nagovorov, zapel je domači Moški pevski zbor Rožmarin, sobotno dogajanje pa so zaključili z veselico.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

