Danes dan koles v Novem mestu

22.4.2018 | 09:00

V preteklosti prireditelji tovrstnih prireditev niso imeli sreče z vremenom. Letos je drugače. (Foto: I. V.)

Novo mesto - Dan koles je prav poseben dan, pravi Rado Trifković, ki letos že tretje leto zapored v Novem mestu pripravlja prireditev namenjeno kolesarjem in kolesom vseh vrst. Potem ko zaradi dežja prireditev lani in predlani ni uspela, je v napovedi letos zapisal: V tretje gre Rado. In gre res, saj si lepšega vremena za tak dan ne bi mogli zamisliti. Rado Trifković Dan koles v okviru Štukljevega leta in ob podpori novomeške občine pripravlja s kolesarskim društvom Raketa in v sodelovanji s številnimi novomeškimi kolesarskimi društvi in organizacijami od Novomeške kolesarske mreže in Zavoda za aktivno življenje Petrusbike do klubov Adria Mobil, Papež, Zverinice, JB Team, Sprint, Bajka, triatlonskega kluba Novo mesto in kolesarskih trgovin JB, Smole, Štangelj in Velodrom.

Dan koles bo trajal od 9. do 18. ure. Večina dogajanja bo osredotočena na območje zelenice pri pump tracku v okviru športnega parka Portoval, del dogajanja pa bo tudi v tako imenovanem skill parku pod Svetim Rokom v Regrči vasi.

Na dogodku bo postavljen namenski zabojnik za odrabljena kolesa in ostalo kolesarsko opremo. Če je v vaši kolesarnici odsluženo kolo in je v napoto ter ne veste kam z njim, ga lahko odvržete v zabojnik na Dnevu koles. V programu so med drugim pripravili predstavitev kolesarskih društev, nasveti kolesarskih tehnikov, test koles,kolesarski bolšji sejem, kolesarski izlet Iz mesta v Toplice, kolesarska runda v smeri Kostanjevice, igralne aktivnosti za otroke, predstavitev in vožnja v skill parku,športni poligon za otroke, kolesarski izlet v gozd Portoval za otroke do 8. leta, tekmovanje v menjavi zračnic in še marsikaj zanimivega.

I. Vidmar