V Gorici jim ni šlo

22.4.2018 | 11:00

Foto: Martin Metelko

Krško - Nogometaši Krškega so sinoči v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije gostovali v Novi Gorici in izgubili z 0:2.

Ekipi v prvem delu z igro nista posebej navdušili, vendarle pa prikazali nekaj nevarnih akcij. Že v 12. minuti so imeli gosti edino pravo priložnost, ko je Miljan Škrbić streljal s sedmih, osmih metrov, toda Grega Sorčan je žogo odbil. Ta je prišla na nogo Sandiju Ogrincu, ki je povsem neoviran grdo zgrešil cilj.

Novogoričani so prvič resneje zagrozili v 19. minuti, ko je Bede Osuji poskusil malce z leve strani, a žogo poslal mimo nasprotne vratnice. Le nekaj trenutkov zatem pa so gostitelji povedli. Semir Smailagić je streljal z desne strani, zadel nasprotno vratnico, žoga se je od nje odbila v presenečenega Jana Gorenca in od njega v mrežo za vodstvo domačih.

Tudi v drugem polčasu tekma ni ponudila prav veliko razburjenja. Že takoj po začetku drugega polčasa so sicer domači znova zagrozili, potem ko je Matteo Tomiček le malce premalo natančno pomeril s strelom z glavo, a sledilo je dolgo obdobje brez posebne nevarnosti za enega in drugega vratarja.

Šele v 83. minuti je v protinapad sam stekel Mark Gulič, ki pa nato ni zmogel preigrati Marka Zalokarja, ki je stekel iz svojih vrat. Zato pa je bil Gulič bolj zbran v 88. minuti, ko je v kazenskem prostoru prišel do strela in zadel za 2:0.

Gorica : Krško 2:0 (1:0)

Strelca: 1:0 Gorenc (20./avtogol), 2:0 Gulič (88.).

Gorica: Sorčan, Celcer, Kavčič, Tomiček, Gregorič, Marinič, Grudina, Kolenc (od 90. Humar), Džuzdanović (od 70. Tešija), Smailagić (od 77. Gulić), Osuji.

Krško: Zalokar, Hing-Glover (od 81. Vekić), Gorenc, Ejup, Krajcer, Kodelič, Kovačič (od 74. Nesher), Balić, Mujan, Mandić (od 67. Jakolič), Škrbić.

Rumeni kartoni: Grudina; Hing-Glover, Škrbić.

I. V., STA