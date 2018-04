Troti so zmagovalci 3. košarkarske lige

22.4.2018 | 12:00

Novo mesto - Novomeški Troti so sinoči po tekmi s Slovanom visoko dvignili pokal zmagovalca 3. slovenske košarkarske lige. Da bodo prvaki, je bilo jasno že prej, saj so imeli pred drugouvrščenim Hrastnikom dve zmagi prednosti, a so na zadnji tekmi sezone gledalce v ŠC Livada vseeno nagradili s še eno sijajno predstavo in Ljubljančane ugnali s 75:65 (22:24, 53:44, 67:53).

Ekipi sta v prvem polčasu prikazali izjemno učinkovito igro, o čemer priča tudi visok izid po dveh četrtinah (53:44), v domači vrsti pa je z 22 točkami in kar petimi zadetimi trojkami blestel Črt Ristič. Mladi igralci Slovana so Trotom dolgo dihali za ovratnik, v 17. minuti pa so Novomeščani prvič povedli za 10 točk (49:39) in od takrat naprej dvomov o končnem zmagovalcu ni bilo več veliko. Slavje Trotov je nekoliko skazila le poškodba kolena Matica Janca, ob koncu tekme pa jo je skupil še gleženj Žige Verbiča.

Troti so si tako že v svoji prvi sezoni v 3. SKL priborili pravico do nastopa v drugi ligi in kot pravijo v vodstvu kluba, bodo naredili vse, da bodo v njej tudi igrali. Pri tem se zavedajo, da nastopanje v drugoligaški konkurenci pomeni velik korak naprej tako v organizacijskem kot finančnem smislu, zato bodo z dokončno odločitvijo še nekoliko počakali. »Najprej moramo prespati, reči kako besedo s sponzorji in se nato odločiti,« pravi športni direktor Trotov Matjaž Smodiš, ki si ne želi, da bi se v drugi ligi borili zgolj za obstanek.

B. B.

