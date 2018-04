Proslavili svetovni dan Romov

22.4.2018 | 13:00

Zbrane je nagovoril kočevski podžupan Predrag Baković. (Foto: M. L.-S.)

Kot osrednja gostja je nastopila Saša Lendero. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - V športni dvorani v Kočevju je včeraj popoldan potekala prireditev Zveze Romov za Dolenjsko ob letošnjem svetovnem dnevu Romov. Na prireditvi, ki jo dolenjski Romi že nekaj let pripravljajo v Kočevju, so nastopili: prekmurska romska glasbena skupina Romano glauso, romska glasbenika Ciril - Dudek Grm in Shanin Balažek ter pevka Saša Lendero. Program je povezoval Bogdan Miklič, zbrane pa je kot gost nagovoril kočevski podžupan Predrag Baković.

Baković je Romom položil na dušo naj svoje otroke pošiljajo v šolo in skušajo pridobiti čim višjo izobrazbo, saj bo to v bodoče, kot je dejal, izjemno pomembno tako za družbo kot celoto, kot tudi za same Rome. Poudaril je, da Kočevje postaja gospodarsko bolj razvito, da se odpirajo nova delovna mesta in da je to priložnost tudi za Rome. Spomnil jih je, da so letos državnozborske in lokalne volitve in jih pri tem pozval, naj na lokalnih volitvah jeseni pri volitvah romskega predstavnika v kočevski občinski svet ponovno izvolijo nekoga, ki mu zaupajo, ki jih bo poslušal in jih suvereno zastopal. »Pogoj za to pa je, da si tudi medsebojno zaupate, da pozabite na spore, saj boste skupaj tudi močnejši,« je dejal in jim ob njihovem prazniku zaželel vse dobro.

M. L.-S.

