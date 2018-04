Kar 1500 pohodnikov na Pohodu po medvedovih stopinjah

22.4.2018 | 14:30

Kočevje - Tudi letos nas je udeležba presenetila, je povedal ob zaključku včerajšnjega pohoda Po medvedovih stopinjah Uroš Novak, predsednik v začetku letošnjega leta ustanovljenega Turistično športnega društva Po medvedovih stopinjah, ki je v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije (OE Kočevje) in Zavodom Kočevsko uspešno izpeljalo letošnji že peti pohod. Letos se je pohoda po dobrih 64 km dolgi Roški pešpoti, ki velja za enega najtežjih slovenskih ekstremnih pohodov, udeležilo okoli 1500 pohodnikov, od katerih jih je polovica prehodila celotno pot, preostali pa bodisi 33 km dolgo pot od Kočevja do Žage Rog ali pa 31 km od Žage Rog do izhodišča oz. cilja pohoda na Rudniškem jezeru v Kočevju.

»Skoraj vsako leto se število pohodnikov podvoji,« je povedal Novak. Prvega pohoda, ki ima slogan Rezervirano za pogumne, se je udeležilo 73 pohodnikov, na drugem jih je bilo 143 in na tretjem 206, lani pa se jih je prijavilo kar 811, zaradi česa so predčasno zaprli prijave. Da jih je zato veliko ostalo razočaranih, ker se niso mogli udeležiti pohoda, pa se je potrdilo letos. Tudi letos so morali zaradi izjemno velikega zanimanja prijave, ki so bile odprte do 11. aprila, že dva tedna pred tem datumom zapreti, saj so že do tedaj prejeli kar 1540 prijav.

Organizacija tako velikega pohoda, katerega pot poteka večinoma po gozdnih cestah in poteh Kočevskega Roga in le manjši del po asfaltiranih cestah, pa je izredno velik zalogaj. Kljub temu pa so ob pomoči okoli 100 prostovoljcev in organizatorjev tudi letos uspeli zagotovili izredno visoke standarde pohoda, kar so nam z izjavami, da je bila organizacija odlična, potrdili številni udeleženci pohoda.

Med udeleženci pohoda je bilo letos tudi nekaj takšnih, ki so celotno pot pretekli, za kar so potrebovali okoli 8 ur, približno štiri ure več pa so potrebovali pohodniki, kot sta bila denimo Kočevca Dušan Božič in Franc Rupnik, ki sta bila tudi med redkimi udeleženci pohoda, ki sta se udeležila pohoda že petič.

Besedilo in foto: M. L.-S.

