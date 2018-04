Košarkarice v finalu mednarodne lige

22.4.2018 | 15:00

Foto: ŽKK Krka

Novo mesto - Košarkarice novomeške Krke so sinoči na finalnem turnirju mednarodne razvojne Eytra lige v Murski Soboti v polfinalu s 77:52 premagale ekipo Kranjska Gora Jesenice in se uvrstile v današnji finale.

Košarkarice Krke so v rednem delu prvenstva s šestnajstimi zmagami in le dvema porazoma osvojile prvo mesto, tako da so se na zaključni turnir uvrstile kot prve nosilke, v finalu pa se bodo pomerile z Ledito, ki je v drugem polfinalu ugnala domače Pomurje.

Kot poročajo iz Murske Sobote je bila prva četrtina tekme s Kransjko Goro Jesenicami izjemno izenačena, Gorenjke pa so si priigrale točko prednosti. V drugi četrtini so krkašice zaigrale bolje in na odmor ob prvem polčasu odšle s prednostjo sedmih točk. V drugem polčasu pa so varovanke trenerja Saše Rebernika zaigrale veliko bolje in povsem nadigrale nasprotnice. Prav vse košarkarice Krke so stopile na parket in se povsem zasluženo veselile nove zmage, ki jih je tokrat popeljala v finale mednarodne razvojne ženske Extra lige. Finale bo danes ob 17:30

KRKA : KRANJSKA GORA JESENICE 77:52 (13:14, 22:14, 23:15, 19:9)

KRKA: Jurečič 19, Kastelic, Burgar A. 15, Bobić 12, Mervar 8, Burgar S. 5, Lavrič 9, Vene 5, Gregorčič 4, Bohte.

I. V.