Jardier v živo v mestu in na radiu

22.4.2018 | 16:00

Jardier (Foto: I. Vidmar)

Alex Raztresen

Novo mesto - Sinočnji koncert domače indie rock skupine Jardier, ki so ga v okviru projekta Muzika eklektika pripravili v Kulturnem centru Janeza Trdine, v oddajo Sobotni glasbeni večer pa ga je neposredno na svojem prvem programu prenašal Radio Slovenija, je z nekaj izjemami pritegnil predvsem pozornost mlajšega občinstva in potrdil, da ima skupina, katere glasba ni napisana z namenom pritegniti široke ljudske množice, sorazmerno velik krog privržencev.

Jardier se je v Trdinovi dvorani predstavil z znanim repertoarjem, v katerem je tudi večina skladb s prve plošče, ki smo jim večini lahko prvič prisluhnili pred dvema letoma in pol v Kinu Šiška. Čeprav skupina ta čas ne nastopa prav veliko, njen vodja Alex Raztresen pa se s fanti ukvarja predvsem s pripravo skladb za novo ploščo, so Jardier sinoči dokazali, da so kljub vsemu v dobri koncertni kondiciji, s sebi svojstveno raziskavo zvoka, ki se ji posvečajo predvsem kitarist Borut Perše, klaviaturist in kitarist Jure Pohleven in basist Dejan Slak, pa so sinoči občinstvo v dvorani pa tudi pred radijskimi sprejemniki popeljali na zanimivo glasbeno popotovanje. Na začetku zgodbe o Jardier je bil to le šentjernejski pevec in kitarist Alex Raztresen, skupina pa je nastala kasneje. sprva le za potrebe snemanja plošče. V slogu fraze vrnitev h koreninam je del koncerta Alex tako odigral in odpel sam. Zelo prepričljivo.

I. Vidmar

