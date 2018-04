V Kolpi našli utopljeno osebo

22.4.2018 | 20:00

Foto: Arhiv DL

Pri Učakovcih v občini Črnomelj do danes ob 15.09 v reki Kolpi našli utopljeno osebo. Gasilci PGD Črnomelj so jo s pomočjo čolna izvlekli in jo predali pristojnim službam.

Ostali brez elektrike

Ob 8.17 je zaradi napake na daljnovodu Dolnja Težka voda v občini Novo mesto prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo na širšem območju bližnjih naselij. Dežurni delavci Elektro Ljubljana so napako odpravili do 11.ure.

M. Ž.