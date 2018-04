Rokometaši Krke klonili proti favoriziranim Celjanom

22.4.2018 | 20:15

Foto: D. K., arhiv DL

Ljutomer - Rokometaši novomeške Krke so na finalni tekmi zaključnega turnirja za pokal Slovenije v Ljutomeru s 40:33 (20:17) izgubili proti Celju Pivovarni Laško. Najboljši igralec pokalnega turnirja je bil krkaš Jernej Papež, vratar Urban Lesjak (Celje Pivovarna Laško), najboljši strelec pa Rok Žuran (Jeruzalem Ormož) z 22 goli.

Celjski rokometaši so osvojili prvo lovoriko v tej sezoni. Na zaključnem turnirju v Ljutomeru so tako upravičili vlogo papirnatih favoritov in po sobotni polfinalni zmagi nad Koprčani v današnjem velikem finalu ukanili še tekmece iz Novega mesta ter znova slavili v tem prestižnem domačem tekmovanju, je poročala STA. V tekmi za tretje mesto pa je ormoški Jeruzalem premagal Koper 2013 z 32:28 (17:13).

Izbranci velenjskega trenerja na celjski klopi Branka Tamšeta so začeli dokaj ležerno, po zaostanku z 1:3 pa so hitro postavili zadeve na pravo mesto. V šesti minuti so izenačili na 3:3, najbolj udarno predstavo pa so prikazali sredi prvega polčasa, ko so tekmecem ušli na štiri gole (13:9).

Branilci pokalnega naslova so tedaj zares delovali uglašeno, nevarni so bili iz vseh položajev, tudi obramba je bila na zadovoljivo visoki ravni. Prednost štirih golov so bolj ali manj držali skozi celoten prvi polčas, v sami končnici so resda malce zaspali, kar so Dolenjci izkoristili in po delnem izidu 3:0 povsem zadihali za celjski ovratnik (16:17). Končnica prve polovica tekme je bila znova domena rokometašev iz mesta ob Savinji, pika na i pa je bil zadetek Boruta Mačkovška s 13 metrov, ki ga je dosegel po izteku igralnega časa za vodstvo z 20:17.

V drugi polovici tekme so se rokometaši iz dolenjske prestolnice borili po svojih najboljših močeh. V 40. minuti so si resda pridelali zaostanek šestih golov (22:28) in kazalo je na njihov potop, nato pa so z bojevito in srčno predstavo uprizorili pravi preobrat in se jim v 45. minuti približali na gol zaostanka (28:29).

V Ljutomeru se je obetala dramatična končnica, do nje pa vendarle ni prišlo. Celjani so v prelomnih trenutkih dvoboja pokazali najbolj zrelo predstavo, predvsem pa so uveljavili svojo večjo kadrovsko in taktično širino ter izkoristili utrujenost novomeških rokometašev. V 57. minuti so tekmecem ušli na sedem golov (39:32) in jasno je bilo, da bo njihova pokalna zmaga. Najvišjo prednost so si priigrali v 59. minuti (40:32).

V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Borut Mačkovšek s sedmimi in Gal Marguč s šestimi goli, v novomeški pa Jernej Papež z osmimi in Leon Rašo s šestimi zadetki.

* ŠIC Ljutomer, gledalcev 500, sodnika: Dejan in Igor Ivančič (oba Gorišnica).

* Krka: Tomič, Brajer, L. Rašo 6, Kukman, Didovič 4, Okleščen 2, Bevec 1, Pršina 2, Irman, Jakše 1 (1), Udovč 1 (1), D. Rašo, Papež 8 (2), Matko, Ban 3, Klobčar 5.

* Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar 1, Vujović, Jurečič 2, Zakošek, Malus 3 (1), Razgor 4 (1), Suholežnik 1, Marguč 6 (1), Grošelj 3, Žabič, Makuc 3, Anić 3, Dušebajev 2, Mačkovšek 7, Mlakar 5.

* Sedemmetrovke: Krka 6 (4), Celje Pivovarna Laško 5 (3).

* Izključitve: Krka 4, Celje Pivovarna Laško 2 minuti.

* Rdeči karton: /.

STA, M. Ž.