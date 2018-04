Zaradi omrežnine maja višje položnice

23.4.2018 | 08:10

Šentjernejskim občinskim svetnikom je o omrežnini spregovoril Robert Bizjak.

Šentjernej - Uporabniki storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinski odpadnih voda so do nedavnega v šentjernejski občini plačevali samo odvajanje, čiščenje in omrežnino za čistilno napravo. Od 1. aprila pa je drugače.

Svetniki so namreč na zadnji občinski seji soglasno, s 13 glasovi za in nobenim proti, sklenili, da bo občina z izvajalcem gospodarske javne službe, to je komunalno podjetje iz Kranjske Gore, ki se sedaj imenuje Čista dolina - SHW, sklenila pogodbo o najemu infrastrukture, kar je pogoj za zaračunavanje omrežnine za kanalizacijo. Sprejela je tudi nove cene omrežnin.

Kot je obrazložil direktor komunalnega podjetja iz Kranjske Gore, Čista dolina - SHW, Robert Bizjak, je omrežnina del cene komunalnih storitev, predpisana s posebno uredbo, pokriva pa letne stroške javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Določena je na letni ravni in se zaračunava mesečno. Omrežnina je prihodek občine in strošek občanov.

SUBVENCIJA OBČINE

Zdaj se torej uvaja nova postavka, to je omrežnina za uporabo kanala, ki je bila pred štirimi leti zavrnjena na občinskem svetu, ker ni bilo tehničnega prevzema tega objekta. Plačevali jo bodo tisti občani, ki uporabljajo kanalizacijo in so priklopljeni na čistilno napravo ali uporabljajo kanal. Kot so izračunali, bo ta omrežnina znašala 45,60 evrov letno, kar pomeni, da se jim bo za toliko na letni ravni povečal znesek na položnici.

Polna cena te omrežnine je višja, kar pomeni, da se je občina odločila za subvencijo, a to lahko stori le za občane, za gospodarstvo ne - slednje bo torej plačevalo polno ceno. Občina bo subvencionirala 60 do 70 centov na mesec na osnovni števec, to na letni ravni pomeni dobrih 4 tisoč 100 evrov.

SKUPAJ LETNO OKROG 40 EVROV VEČ

Pri preračunu cene omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode, ki je strošek vseh, ki plačujejo omrežnino za čistilno napravo in odvajajo odpadno vodo v greznice ali male čistilne naprave, pa so ugotovili, da cena zaradi sprememb zakonodaje odstopa več kot deset odstotkov od potrjene cene in se bo letno na položnici zato znižala za 5,40 evrov. Ceno je občinski svet potrdil leta 2013 in se uporablja od februarja 2014. »Če vse skupaj potegnemo pod črto, to pomeni, da bodo občani občine Šentjernej na letni ravni za omrežnino plačevali okrog 40 evrov več,« povzame Bizjak.

»Prosimo občane, da se priključijo na kanalizacijo, da ne bo prišlo do nepotrebnih konfliktov, kajti to bodo morali na koncu nedvomno storiti. Vsak mora za seboj pospraviti svoje odpadke, imamo pač take standarde,« pravi Bizjak in dodaja, da kdor čez nekaj let ne bo priklopljen, bo veljal za »črno ovco«.

Besedilo in foto: L. Markelj