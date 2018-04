V Straži odneslo šotor

23.4.2018 | 07:00

Sinoči ob 19.53 uri je v ulici Pod Srobotnikom v Straži veter iz prireditvenega prostora na cesto odnesel šotor. Odstranili so ga gasilci PGD Vavta vas.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 13.24 so posredovali gasilci PGE Krško na Cesti 4. julija v Krškem, kjer so pomagali reševalcem NMP Krško pri prenosu obolele osebe v stanovanje.

Gorela suha trava

Ob 20.25 je na južni strani Kočevskega jezera, občina Kočevje, gorela suha trava. Posredovali so gasilci PGD Kočevje ki so skupno pogasili okoli 1500 kvadratnih metrov suhe trave.

Vode ne bo

Komunala Novo mesto obvešča vse porabnike pitne vode na območju naselij Dolenje Mokro Polje, Prapreče pri Šentjerneju in Polhovica v občini Šentjernej, da zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju ne bo pitne vode danes predvidoma od 8. do 14. ure. V času izvajanja del bo uporabnikom na voljo oskrba z avtocisterno.

Bili so brez elektrike ...

Ob 23.13 je bila v več naseljih v občini Novo mesto in Šentjernej zaradi okvare prekinjena dobava električne energije. Napako so odpravili dežurni delavci Elektro Ljubljana.

Nekateri bodo tudi danes ...

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BISTRICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJICE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAPORE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. ROK;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA;

- od 8:30 do 10:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINOGRADNIŠKA;

- od 15:00 do 17:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOTEKS METLIKA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ POSTAJA 2 na izvodu ŠPOLAR POSTAJA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8.30 in 13. uro na območju TP Dolga Raka in Smednik ter med 8. in 14. uro na območju TP Ivanšje Grič izvod Grič; na področju nadzorništva Sevnica med 9. in 13. uro na območju TP Polje Lisca in Tončkov dom Lisca.

M. K.