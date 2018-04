Da bi otroci znali presekati krog nasilja

23.4.2018 | 17:00

Borut in Tina Kincl, Neli Rahne in Domen Zorko na predstavitvi nove knjige Zmaga na gori Chinto.

Družinska vas - Domen Zorko, lastnik Penziona Domen, je pred sedmimi leti v samozaložbi izdal Pravljico o rdečem prašičku, nedavno pa je v soavtorstvu z Borutom in Tino Kincl izšla nova otroška knjiga Zmaga na gori Chinto. Delo je z izvrstnimi ilustracijami opremila Neli Lahne.

Konec tedna so knjigo predstavili v Penzionu Domen. Izšla je v sklopu projekta Zmanjševanja nasilja med otroci, ki ga že več let izvajajo v klubu borilnih veščin Kempo Arnis Slovenija, kjer deluje tudi Domen. V pravljici preko zgodb iz sveta živali in s filozofijo borilnih veščin avtorji podajajo zelo pomembna sporočila za današnji svet - kako lepo je ustvarjati svet prijateljstva, brez nasilja, ki je danes po njihovem opažanju problem številka ena.

Na predstavitvi nove knjige so obiskovalcem s filmčkom prikazali dejavnost kluba borilnih veščin Kempo Arnis Slovenija, nastajanje pravljice, itd.

V klubu, ki letos praznuje 20 let delovanja, se trudijo s treniranjem borilnih veščin otroke vzgajati v pozitivnem duhu. »Želimo vzgajati za določene vrednote, ki danes žal niso več samoumevne; spoštovanje in upoštevanje drugih, pomoč sočloveku itd. Pravljice vsebujejo zgodbe, ki otrokom pomagajo reagirati v določenih kritičnih situacijah: v primeru nasilja, kako ne biti žrtev, kako se postaviti zase in postati bolj samozavesten, kako se izogniti konfliktom, itd., » pravi Tina Kicl, njen mož Borut, soavtor knjige, pa pravi, da kdor bo prebral to knjigo, bo gotovo postal boljši človek.

Vsi so veseli, da je knjiga Zmaga na gori Chinto, za katero je ideja zorela sedem let, med bralci dobro sprejeta, in to tako med otroci kot odraslimi, »kar je tudi prav, saj ima pravljica globlji pomen in neko sporočilo,« pravi Domen Zorko.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija