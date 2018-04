Zmagovalka 12. straške salamiade je Turistična kmetija Škrbina

23.4.2018 | 09:15

Zmagovalci straške salamiade (z leve): tretje uvrščeni Matjaž Henigman, prvi Alojz Škrbina iz Turistične kmetije Škrbina in Pavle Vidic. (Foto: M. R.)

Najboljšo špehovko je izdelal Tomaž Pungerčar.

Šopek najboljših desetih salam

Ocenjevanje

Straža - Turistično društvo Straža je v soboto zvečer v sodelovanju z domačo občino uspešno izpeljalo že dvanajsto straško salamiado, na kateri so peto leto zapored ocenjevali tudi špehovke. Najboljšo salamo je v oceno prinesla Turistična kmetija Škrbina iz Vinice pri Šmarjeti, ki je slavila tudi lani, drugo mesto je pripadlo prvemu možu straškega turističnega društva Pavlu Vidicu, ki se je vnovič okitil tudi z laskavim nazivom najboljšega salamarja občine Straža, tretje pa Matjažu Henigmanu iz Jurke vasi.

Najboljšo špehovko je naredil Tomaž Pungerčar iz Čužnje vasi, drugo mesto je zasedel domačin Edo Drobnič iz Rumanje vasi, tretje pa so si delili Andrej Košmrlj iz Malega Slatnika, Silvo Vide iz Grobelj in že omenjeni Vidic, ki pa prihaja iz Hruševca.

Šestčlanska komisija, ki jo je vodil Mirjan Kulovec, je pod drobnogled vzela 44 salam in 17 špehovk izdelovalcev iz širše Dolenjske. Za salame so podelili 11 zlatih, 17 srebrnih in 12 bronastih priznanj ter 4 priznanja za sodelovanje, pri špehovkah pa 6 zlatih, 5 srebrnih in 6 bronastih priznanj.

»Kakovost salam se vsako leto izboljšuje, a se še vedno pojavljajo standardne napake, denimo, da so preveč dimljene in nekatere prehitro vakumirane,« je v nekaj besedah ocenil Vidic. Znova so obiskovalci lahko ugibali težo salame velikanke, ki jo je izdelalo mesarstvo Hočevar, letos je bila težka kar 4440 gramov.

M. Ž., Foto: Marko Rudolf

