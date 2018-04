FOTO: Na enem najlepših gasilskih domov v Sloveniji odkrili spominsko ploščo

23.4.2018 | 12:45

David Čož in Marjan Gros

Vrh pri Višnji Gori - Gasilci PGD Vrh pri Višnji Gori so leta 2009 odprli nov gasilski dom, ki so ga v petih letih postavili dobesedno z lastnimi rokami in znanjem. Leta 2011 ga je Turistična zveza Slovenije razglasila za najlepši gasilski dom v državi. Da se ne bi pozabilo ljudi in organizacij, ki so pomagali pri gradnji, so te dni odkrili še spominsko ploščo, ki je nastala v Šolskem centru Novo mesto.

Na zadnjem občnem zboru je PGD Vrh pri Višnji Gori dobilo novo vodstvo, Marjan Gros je po 35 letih predsedovanja vodenje tega društva prepustil Davidu Čožu. Odkritje spominske plošče je bil samo začetek letošnjih slovesnosti, saj bo to društvo 9. junija praznovalo 70 let delovanja.

Kot je povedal predsednik Čož, imajo v njihovem društvu, ki šteje okoli 70 članov, trenutno 13 usposobljenih operativcev in devet gasilskih pripravnikov. "Naš glavni cilj je nakup novega vozila GV 1, gre za kombi, ki je za nas najprimernejši, sicer pa energijo vlagamo tudi v delo z mladimi in izobraževanje," je dodal Čož.

Prejšnji predsednik Gros je v svojem nagovoru poudaril, da ima njihovo društvo ves čas podporo občine Ivančna Gorica, dobro sodelujejo tudi z ivanško gasilsko zvezo, krajevno skupnostjo Višnja Gora in drugimi društvi.

Na slovesnosti so podelili tudi tri zahvale, prejeli so jih: Tone Jevnikar, Marko Jevnikar in Tone Žibert.

Zbrane sta poleg prejšnjega in sedanjega predsednika nagovorila še župan Dušan Strnad in častni predsednik GZ Ivančna Gorica Lojze Ljubič, program je vodila Katja Kastelic, nastopili so Višnjanski fantje ter harmonikaš Primož Kastelic.

Tekst in foto: J. A.

