Žarometi so v pravih rokah!

23.4.2018 | 10:00

Predsednik države Borut Pahor je žaromet za medijsko legendo podelil Eldi Viler.

Boris Petkovič je prevzel žaromet za filmsko zgodbo leta - Košarkar naj bo.

Žaromet za nabrušen TV-jezik leta je še drugič zapored domov odnesel Jure Godler.

Ljubljana - V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani so včeraj še drugič podelili žaromete, edine slovenske medijske nagrade, ki jih pod okriljem medijske skupine Media24 podeljuje revija Vklop. Dogodek je pred nabito polno dvorano samozavestno vodil David Urankar, prestižni kipci Steklarne Rogaška pa so šli brez izjeme v prave roke. Večer so tudi tokrat zaznamovale zanimive glasbene točke, nepričakovani podeljevalski pari, kjer je s podelitvijo žarometa medijski legendi izstopal predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, vrhuncev večera pa je bilo tokrat več.

Žarometi so in bodo nagrade tistim, ki so jih v preteklem letu v medijih najbolj obsijali in opazili gledalci in poslušalci, medijski ustvarjalci, poznavalci in strokovnjaki. 25 članov strokovne žirije je s točkovanjem določilo najboljše v enajstih kategorijah na področju glasbe, filma, igre in televizije ter letos prvič tudi svetovnega spleta, uredništvo revije Vklop pa je določilo prejemnika žarometov za družbeno odgovorni projekt leta in za medijsko legendo.

Izhodišče pri snovanju letošnje podelitve medijskih nagrad v času navidezne popolnosti in lažnih novic je bila, da kot osrednji lik postavimo popolnega voditelja, ki daje vtis, da ima pod nadzorom prav vse, a se skozi celoten večer spopada z manjšimi in večjimi težavami. Poleg Davida Urankarja, na katerem je slonelo glavno voditeljsko breme, sta svojo vlogo pri podelitvi odlično odigrala Rok Bohinc in Sašo Stare, nad scenarijem pa je bdel Sašo Braz. In tisto najpomembnejše? Ljudje so se zabavali!

In kdo so prejemniki žarometov? Čudovite steklene kipce, ki jih je v Steklarni Rogaška izdelala Ivana Potočnik, so prejeli: Znan obraz ima svoj glas v kategoriji zabavna TV-oddaja, Vsi smo na istem Nipkeja & Trkaja v kategoriji pesem leta, Magnifico za glas leta, Nina Ivanič za igralko leta, pa čeprav je najprej kazalo, da so nagrado osvojili Skečoholiki, velika uspešnica Košarkar naj bo za filmsko zgodbo leta, žaromet za nabrušen TV-jezik leta je še drugič zapored domov odnesel Jure Godler, Peter Poles je slavil v kategoriji gostitelja razvedrilne TV-oddaje, Manica Janežič Ambrožič je prejela žaromet za najboljšo voditeljico informativne TV-oddaje, žaromet ustvarjalcem oddaje Zvezde plešejo za najboljšo tekmovalno TV-oddajo je Sašo Stare odnesel kar v studio, priljubljeni vloger Ciril Komotar pa je prvi prejemnik žarometa za spletno zvezdo leta. Mnogi so z zadržanim dihom pričakovali podelitev za igralca leta, kjer je žirija žaromet podelila lani preminulemu igralskemu velikanu Jerneju Šugmanu, nagrado pa je prevzel njegov igralski kolega in prijatelj Bojan Emeršič.

Žaromet za družbeno odgovorni projekt za leto 2017 je šel v roke Andreju Težaku - Teškyju, ki je v lanskem letu s projektom Stand-up maratonec zbiral sredstva za socialno ogrožene otroke pod okriljem projekta Botrstvo. Več kot 500 pretečenih kilometrov v desetih dneh in 30 stand-up nastopov in veliko srečnejših otrok. Sam je želel postati boter vsaj desetim. In kot je povedala Marjana Vovk, urednica revije Vklop: »Na uredništvu smo hitro našteli kar nekaj dobrodelnih projektov, ki bi si zaslužili priznanje. To pomeni, da čut za sočloveka še živi, da nam je vsem mar in da bi bilo seveda najlepše, če bi lahko nagradili kar vse.« Lani Marko Soršak - Soki, letos Andrej Težak - Tešky, kdo naslednje leto?

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je žaromet za medijsko legendo predal v roke gospe, ki jo poznavalci glasbe omenjajo v isti sapi z mnogimi legendami zlatih let slovenske popevke, pesmi so ji pisali največji skladatelji in mnoge njene uspešnice so zimzelene, a se zadnja leta zdi, da so vsi pozabili nanjo. Uredništvo revije Vklop je tako res ponosno, da je letos opozorilo na lastnico enega najlepših in najbolj prepoznavnih glasov – Eldo Viler.

Žal smo tekom dneva izvedeli tudi žalostno novico, da nas je včeraj zapustil gospod Demeter Bitenc, lanski prejemnik žarometa za medijsko legendo, ki se mu je v kratkem nagovoru častitljivo poklonil Slavko Bobovnik.

Prav Elda Viler je bila tudi del najlepše in najbolj nepričakovane glasbene točke večera – izvedbe »njene« popevke Nora misel, ki jo je posebej za to priložnost ustvaril mladi Blaž Hribar in ki sta jo čutno izvedla operna pevka Irena Yebuah Tiran in vsestranski Klemen Bunderla, v zaključku pa se jima je za mikrofon pridružila tudi Elda Viler. In občinstvo je bilo na nogah!

Ne gre spregledati niti imenitne uvodne plesne točke, v kateri sta ob plesalcih plesne šole Bolero blestela David Urankar in Sašo Stare ter si prislužila laskave besede mojstrice metafor Nike Urbas Ambrožič, izjemne izvedbe skladbe O sole mio, ki so jo »zakrivili« Eroika Aromatika, v doslej neslišani glasbeni in tudi vokalni podobi pa se nam je predstavila tudi Helena Blagne s pesmijo Tattoo, ki jo je zanjo ustvaril Slaviša Stojanović, izvedbo je popestril tudi čudoviti ples, njihov prihod na oder pa je bil delo samega Gorana Obreza.

Med podeljevalskimi pari so izstopali Lara Komar in Domen Valič, Darja Zgonc in Slavko Bobovnik, plesna Ana Klašnja in Dejan Vunjak, Manca Špik in Isaac Palma, Lea Sirk in Bojan Emeršič, Darja Gajšek in Jure Godler, Blaž Švab in Challe Salle, nabrušeni Teja Glažar in Marinka Štern, Natalija Verboten in Tadej Pišek, Vesna Ponorac in Primož Vrhovec, Helena Blagne ter seveda predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

S podelitvijo žarometa za medijsko legendo se je končal uradni del podelitve medijskih nagrad, ki se je nadaljeval na Zabavi pod žarometi, kjer so obiskovalce z razigrano in igrivo glasbeno fuzijo zabavali Sopranos z gostjo presenečenja, vse bolj priljubljeno pevko Antonijo Šola, za sproščeno zabavo do jutranjih ur pa je skrbel nepogrešljivi DJ Dady z Radia Aktual.

M. S., Foto: Mare Vavpotič, Vito Tofaj

