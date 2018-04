Zagorela hiša; pijan najprej z avtom, nato pa peš bežal pred policisti

23.4.2018 | 10:40

Ilustrativna fotografija (Foto: S.G., arhiv DL)

V noči na nedeljo so bili šentjernejski policisti obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Dolenjem Vrhpolju. Požar so gasilci omejili in pogasili. Kriminalisti so opravili ogled in po prvih ugotovitvah naj bi zagorelo v pritličju stanovanjske hiše, vzrok požara še preiskujejo. V požaru nihče od stanovalcev ni bil poškodovan, nastala pa je večja premoženjska škoda.

Krški policisti so včeraj popoldne med kontrolo prometa pri kraju Pleterje ustavljali voznika avtomobila, a jih le-ta ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Po nekaj sto metrih je avtomobil ustavil in skušal peš pobegniti. Policista sta ga dohitela in ga obvladala z uporabo prisilnih sredstev. Med postopkom so policisti ugotovili, da je 23-letni kršitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,29 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in mu zaradi kršitev javnega reda in miru ter cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Pokradli hrano in orodje

V okolici Novega mesta je v noči na petek nekdo vstopil v odklenjeno hišo in ukradel suhomesnate izdelke ter motorno žago.

V noči na petek je v Križišču na območju Krškega neznanec z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal motokultivator z rotacijsko kosilnico in lastnika oškodoval za 1.300 evrov.

14 so jih prijeli

Minuli konec tedna so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 14 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju Spodnje Preloke ter Vidošičev. Devet državljanov Alžirije, štirje državljani Pakistana in državljan Tunizije so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih po zaključenih policijskih postopkih odpeljali v azilni dom.

V Kolpi našli moško truplo

Včeraj nekaj pred 15. uro je občan črnomaljske policiste obvestil, da je v reki Kolpi med Vinico in Učakovci opazil truplo. Gasilci so truplo potegnili iz vode in po prvih ugotovitvah zdravnice na truplu ni vidnih znakov nasilja. Vzrok smrti bo znan po opravljeni sanitarni obdukciji, policisti in kriminalisti pa nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin in identitete pokojnega.

J. A.