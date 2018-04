Za 1. maj tradicionalno na Debenc ali Lisco

23.4.2018 | 15:15

Igor Ilijaš je danes v imenu ZSSS povabil na tradicionalni prvomajski prireditvi.

Novo mesto - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – regijska organizacija zahodne Slovenije, območna organizacija Dolenjske, Bele krajine in Posavja je na današnji novinarski konferenci predstavila tradicionalne prireditve pred skorajšnjim praznikom dela.

Tudi letos prirejajo dve prvomajski srečanji, tako na Debenc kot na Lisco 1. maja vabijo ob 11. uri.

Na Debencu na Mirni se bodo delavci in delavke zbrali že na 37. prvomajskem srečanju, kjer bosta zbrane nagovorila podžupanja občine Mirna Barica Kraljevski in izvršni sekretar ZSSS za pravna in sistemska vprašanja Andrej Zorko. V spremljevalnem programu bodo nastopili Občinski pihalni orkester Trebnje z mažoretami, učenci OŠ Mirna in GŠ Trebnje, kasneje pa bo za zabavo skrbel ansambel Plus. Tradicionalno bodo na Debencu podelili tudi letošnja regijska sindikalna priznanja, in sicer Jakobu Gašpirju iz Sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije, sicer predsedniku sindikata krškega Resisteca, dolgoletni članici Sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije Stanislavi Penca iz sindikalne podružnice družbe Kremen ter Ivanu Kneževiču, članu Sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije, sicer predsedniku sindikata v Kopitarni Sevnica.

Na posavskem prvomajskem srečanju na Lisci bosta zbrane nagovorila sevniški župan Srečko Ocvirk in predsednik SINLES-a Lojze Raško, za kulturni program pa bodo poskrbeli Godba Sevnica, recitator Rudi Stopar, citrarka Timeja Račič Ogorevc in ansambel Fantje izpod Lisce.

Pred praznikom dela se bodo slovenski sindikalisti tradicionalno sestali s hrvaškimi kolegi. V četrtek dopoldne bodo mejnem prehodu Obrežje podpisali skupno izjavo, letošnja tema pa so kvalitetna delovna mesta.

Predsednik območne ZSSS Igor Ilijaš je na novinarski konferenci spregovoril tudi o aktualnih razmerah na trgu dela, o selitvi delavcev iz storitvenega sektorja v industrijo, pomanjkanju delovne sile in iskanju ustreznega kadra v tujini, deregulaciji poklicev ipd. O tem bomo podrobneje poročali v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. Martinović