Rogina četrti, Novak deseti na hrvaškem Touru

23.4.2018 | 11:30

Radoslav Rogina (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Včeraj se je z etapo v Zagrebu končala četrta kolesarska dirka po Hrvaški (Tour of Croatia). V skupnem vrstnem redu je zmagal Belorus Konstantin Sivcov, član novomeškega moštva Adria Mobil Hrvat Rado Rogina je bil četrti, Novomeščan v dresu Bahrain Meride Domen Novak, moštveni kolega zmagovalca, pa kot najbolje uvrščeni Slovenec deseti.

Dirko je odločila tretja etapa Od Trogira po jadranski magistrali skozi Omiš in Makarsko z z izjemno strmim zaključnim vzponom na Biokovo, v kateri je Sivcov zmagal, Rogina osvojil četrto, Domen Novak pa s štirimi minutami in pol zaostanka deseto mesto. Čeprav so nekateri kolesarji z vrha skupnega vrstnega reda računali, da bi svojo uvrstitev za kakšno mesto lahko popravili v peti etapi z zaključnim vzponom na Učko, je vrstni red ostal nespremenjen.

Rado Rogina je bil s četrti mestom edini kolesar v prvi deseterici, ki je član nizkoproračunske kontinentalne ekipe, v skupnem seštevku po točkah je član Adrie Mobila Jon Božič osvojil sedmo mesto, v razvrstitvi mladih kolesarjev je bil prav tako sedmi njegov klubski tovariš Gorazd Per, Adria Mobil pa je bila med moštvi odlična četrta. Dirka po Hrvaški namreč spada v visoko HC kategorijo, na njej so nastopila tri moštva UCI World in enajst poklicnih kontinentalnih moštev.

I. Vidmar